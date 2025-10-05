Cuando los ciudadanos imparten justicia

Los antijuradistas no han dejado de atacar la ley del Jurado desde 1995, año de su creación. Una ley cuyo proceso de gestación fue largo y complejo, a pesar que desde la entrada en vigor de la Constitución, los juradistas sustentaban la necesidad de cumplir el mandato constitucional. Es verdad que los sucesivos Ministerios de Justicia no pudieron o no quisieron vencer a un colectivo bien aguerrido de jueces corporativistas, ministerio fiscal y buena parte de los abogados de nuestro país. Los argumentos en contra giraban sobre la «incapacidad» de los ciudadanos ordinarios para valorar pruebas y circunstancias concurrentes. Un contrasentido, pues esos mismos ciudadanos tienen derecho a participar en los procesos electorales y someterse además a la carga de ser parte en un proceso penal en calidad de denunciantes o denunciados. No es sólo una paradoja sino algo más grave: una contradicción de primer orden en nuestro sistema jurídico. Pese a todo, la Ley se tramitó y aprobó durante mi mandato como ministro de Justicia e Interior en un clima de crispación política similar al que hoy existe, lo que curiosamente facilitó que sus señorías, atentas a los asuntos legislativos u ocupados en sus cosas, dejaran de atacarla con energía suficiente Y así pudieron incorporarse a nuestro sistema jurídico los dos textos legales más importantes: la Ley del Jurado y el Código Penal.

La ayuda proporcionada por la escasa atención prestada por sus señorías fue importante, pero no decisiva a la hora de tramitar con éxito la Ley del Jurado. El impulso decisivo lo proporcionaron los letrados y universitarios poniendo todo su esfuerzo en hacerla posible, con el apoyo decisivo a los esfuerzos del Ministerio de Justicia de colaboradores como el magistrado Luciano Valera Castro, verdadero padre del proyecto y autor material y espiritual del mismo.

¿Por qué la puesta en marcha de la institución se realizó durante un gobierno progresista? Para contestar a esta pregunta es preciso remontarse a una larga historia en que la regulación del jurado viajaba siempre paralela a la propia suerte o infortunio del correspondiente gobierno progresista. En nuestro marco actual y constitucional, el jurado y su puesta en marcha era no sólo coherente, sino exigible. Junto a la «acción popular» es el único instrumento de participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Quienes creemos que debe apostarse por una justicia más participativa aplaudimos la creación del jurado y sólo criticamos la insuficiencia de los delitos sobre los que debe versar la institución.

No obstante, sería un error pensar que tiene un perfil ideológico. Existen otros motivos que explican la oposición y crítica al jurado. Y son motivos exclusivamente profesionales o corporativos. Con motivo del primer juicio de jurado en el que oficié como presidente pude constatar el origen de recelos y críticas. Por de pronto, es evidente que estos juicios tienen lugar en un largo lapso de tiempo comparados con los juicios ordinarios y que todas las pruebas deben practicarse en el seno del propio juicio, sin que quepa el consabido «darse por reproducida» ya que los miembros del jurado sólo pueden recibir el material probatorio en el propio acto del juicio. Además, el papel del juez es más rico y complejo que el de un juez ordinario, especialmente en la redacción del veredicto. El defensor, acusador, peritos, ministerio fiscal deben ser especialmente cuidadosos en la preparación de sus pruebas respectivas, lo que explica la mayor duración del periodo probatorio en esta clase de procesos.

El importante papel de los peritos es decisivo en los juicios de jurado pues tienen que transmitir sus dictámenes de modo que mantengan el rigor científico de su especialidad, pero traducido de manera comprensible y clarificadora para los miembros del jurado. Al propio tiempo, los peritos deben formar sus conclusiones con el rigor que supone el posterior interrogatorio de todas las partes del proceso. En suma, para todas las partes, incluido el Juez Presidente, el juicio por jurado implica mayor esfuerzo, mayor rigor, mayor estudio, mayor tiempo, mayor trabajo... No son pues de extrañar, los recelos que en muchos profesionales provoca el jurado.

¿Esta institución es o no favorable para los imputados? Quiero citar los trabajos realizados por el catedrático de derecho penal Daniel Varona, magistrado suplente en la sala de lo penal de la Audiencia Provincial de Gerona. En concreto, examinó las respuestas dadas en un elenco de causas resueltas, unas por un juez técnico y otras por un tribunal de jurado, relacionadas con acusaciones a mujeres maltratadas por delitos cometidos contra sus tiránicas parejas. Varona llegó a la conclusión de que «nuestros ciudadanos, no sólo demuestran capacidad para juzgar asuntos penales complejos, sino que de forma sorprendente desempeñan ese papel con más tino que muchos de nuestros magistrados y magistradas».

Un segundo argumento es constatar cómo en los países de tradición jurídica anglosajona (USA y Reino Unido sobre todo), los jueces y los propios abogados gozan de un estatus de dignidad y reconocimiento de su rol en los procesos penales, notablemente superior al que disfrutan sus pares en los países continentales. Y es sabido que el sistema de jurado puro es el vigente en los países anglosajones para el enjuiciamiento de la mayor parte de los delitos. La participación ciudadana en la construcción de la democracia es, además de una obligación, un derecho.