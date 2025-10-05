Un país sin niños

Las cifras son apabullantes y, de hecho, no dejan de ser la punta simbólica del iceberg de una situación sostenida en los últimos años que refleja dos realidades incuestionables: el abandono del ámbito rural (lo que venimos en llamar la España vacía) y la caída de la tasa de fecundidad en todo el país. Con 1,12 hijos por mujer, España ocupa la cola de la UE, lejos, muy lejos, de los 2,1 hijos estipulados para que las generaciones se reproduzcan en igual número que las anteriores. La conocida como tasa de reemplazo también desciende a nivel global, según Naciones Unidas, lo que hace prever una situación desconocida hasta el momento, con la hipótesis de una caída demográfica en todo el planeta.

Siendo así, la problemática española es especialmente notable y genera preocupación a todos los niveles, con múltiples causas y variantes. Si ponemos el foco en el mundo rural, la confesión del alcalde de Bayubas de Abajo, en Soria, que ha recuperado la escuela gracias a los hijos de familias emigrantes, describe perfectamente el panorama: «Un pueblo sin niños está condenado a morirse». En más del 30% de los municipios españoles de menos de 100 habitantes no hay niños, en un contexto global que va más allá de la anécdota y se convierte en categoría: entre 2014 y 2023, la población infantil (entre 0 y 4 años) ha bajado en medio millón de individuos, y en más del 70% de los hogares españoles no hay niños. En los últimos tres ejercicios, la reducción de la población infantil se cifra en un 3,2% mientras que la mayor de 64 años crece en un 6,6%. Y otra cifra significativa: viven en el país 142 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16.

Los datos hablan por sí mismos y no dejan de ser el espejo de un estado de cosas que procede de muchos factores. Las políticas de natalidad, por supuesto, que no tienen la robustez de otros países y en las que cabe enmarcar también tanto la necesaria conciliación familiar y laboral como la penalización que sigue sufriendo la mujer al plantearse ser madre o serlo por segunda vez. Pero también el alto coste de la vivienda y las dificultades en la emancipación de los jóvenes, que retardan la conformación de una unidad familiar, y, en general, una situación económica precaria que, sin las ayudas pertinentes, repercute en las posibilidades de crianza.

Lo cierto es que no solo se quedan sin niños los municipios más pequeños y que una gran mayoría de los habitantes de zonas rurales decide irse a las capitales (en España, el 40% vive en ciudades de más de 100.000 habitantes), sino que la población nativa que está en activo decrece mientras que la población inmigrante aumenta (el 50% de los menores de cinco años son de origen extranjero) y aumentará más en los próximos decenios, una situación que debe ser vista como una oportunidad, a diferencia del mantra de la extrema derecha que la convierte en un estigma.

Al mismo tiempo, no hay que dejar de plantearse una reversión de la baja natalidad con políticas de ayudas eficaces, una respuesta válida a la despoblación rural y una adecuación a la nueva realidad social, con la perspectiva de la sostenibilidad de las pensiones y del envejecimiento progresivo de la población.