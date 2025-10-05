¡Zaragoza me mata!

En imágenes | Primer día de las Fiestas del Pilar con las peñas y el pregón

Zaragoza ya respira fiesta por los cuatro costados. La capital aragonesa se hace grande para ser testigo de once días en los que no habrá tregua para disfrutar de su ocio, su cultura, su gastronomía, sus calles y su gente. De ello volverán a ser testigos los miles de zaragozanos (y no zaragozanos) que ya no conciben su vida sin tener a Zaragoza como referente emocional y vital. La ciudad ya bulle, respira y vive los Pilares 2025, que son la antesala de la fuerte transformación que experimentará la capital aragonesa a lo largo del próximo año, una metamorfosis solo equiparable a lo que supuso la Expo de 2008. Este acontecimiento se consagró como uno de los hitos que cambió la fisonomía de la ciudad y su proyección al exterior, pero además le permitió avanzar en materia de infraestructuras de comunicación como nunca antes. Hoy, Zaragoza se encuentra a las puertas de experimentar un cambio drástico en su urbanismo con proyectos como la nueva Romareda y la regeneración del Huerva, algo que le consolidará como una ciudad con grandes expectativas y una elevada calidad de vida. El próximo 2026 puede calificarse, por tanto, como el año en el que Zaragoza cambiará de cara y elevará su crédito como una urbe de vanguardia.

Pero Zaragoza es mucho más que eso. La ciudad está impregnada de carácter, de raza y de una personalidad que emerge a través de sus ciudadanos cuando es necesario, cuando hay algo que no encaja con su esencia o cuando existe alguna razón que le hace sentirse incómoda. Es su forma de expresarse y sentir. Es, en definitiva, su naturaleza. Esos sentimientos y esas sensaciones son las que la ciudad expresó, por ejemplo, durante las manifestaciones contra el trasvase del Ebro, para reivindicar el Estatuto de Autonomía o cuando condenó el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, pero también cuando celebró la Recopa del Real Zaragoza y albergó algunos de los grandes acontecimientos que han ido configurando el ADN de esta ciudad.

Su espíritu reivindicativo también ha salido a la superficie en las últimas semanas con las manifestaciones y protestas en contra del genocidio de Gaza, una respuesta que da la medida de la identidad de una ciudad que está acostumbrada a alzar la voz cuando hay que hacerlo. Con criterio propio. Y lo seguirá haciendo porque la ciudad está viva. Y así lo demostró ayer en el inicio de las Fiestas del Pilar, cuyo pregón fue leído por tres de los grandes protagonistas del mundo del cine que ha dado esta tierra y que son reconocidos dentro y fuera de Aragón: Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero. Ellos también moldean el carácter y la personalidad de una ciudad que no se conforma, una capital que grita, sueña, sufre y se reinventa cada día. Resulta complicado definir la esencia de Zaragoza, pero pocos dudan de que es inclusiva, solidaria, generosa y tolerante. Fría como ninguna, pero cálida al mismo tiempo. Y eso la hace diferente. Tomar el pulso a esta urbe de casi 700.000 habitantes no es sencillo, pero la propia ciudad marca la senda que quiere seguir.

La eliminación de los Puntos Violeta o la charla a jóvenes del padre Ghilherme son imposiciones que distorsionan el espíritu de la ciudad

Zaragoza abraza la centralidad (no solo desde el punto de vista geográfico) porque es acogedora y es así como se siente cómoda. No es de extrañar, por tanto, que sea la ciudad que sirve de termómetro para poner en marcha iniciativas, proyectos o experimentos sociológicos que luego se exportan a otras partes de España. Pero se inquieta cuando algo le altera y le saca de su hábitat natural. Lo sucedido ayer en el acto de entrega de Medallas de la ciudad no encaja ni con su espíritu ni con su razón de ser. La actitud mostrada por Vox, que decidió ausentarse cuando se reconoció a la Casa Palestina, es excluyente y choca frontalmente con la esencia de Zaragoza. También llamó la atención que la alcaldesa Natalia Chueca no hiciera entrega de los diplomas a los Hijos Prediletos o que este año se eliminasen los Puntos Violeta de las Fiestas del Pilar. Adiós a un espacio de referencia contra la violencia machista que ofrece apoyo inmediato, información y ayuda a las mujeres que han sufrido algún tipo de agresión. Una pena.

Zaragoza progresa, avanza y se transforma como nunca antes, pero de poco sirve que mude de piel si no es fiel a su esencia. El día previo al inicio de las fiestas sufrió otra imposición de Vox, ya que la plaza del Pilar fue escenario de un concierto de música eléctrónica del padre Guilherme, que se convirtió en uno de los protagonistas en el inicio de las fiesta. Y fue un éxito. Pero unas horas antes este sacerdote tuvo la oportunidad de pontificar ante cientos de jóvenes en el Auditorio de una Zaragoza cada ve más teledirigida ¿Era necesario? Hay infinidad de Zaragozas en la misma Zaragoza, pero a la ciudad no le gusta someterse a caprichos, lo que no significa que no los haya sufrido en las últimas décadas. Han sido muchos los peajes que ha tenido que pagar, pero no es menos cierto que en las últimas semanas la excepción se ha convertido en la regla.

Hoy la capital aragonesa está de fiesta y solo desea que, al menos durante estos once días, se aparquen los postulados artificiales y las salidas de tono porque, en definitiva, el alma de Zaragoza solo pretende unir y nunca separar, cimentar una convivencia pacífica, disfrutar y respetar. No se lo pongamos más difícil. ¡Zaragoza me mata! No puedo evitarlo. ¡Felices Fiestas!