Zaragoza, desde la montaña rusa

El Parque de Atracciones de Zaragoza se encuentra junto a los Pinares de Venecia. / EL PERIÓDICO

Lo ocurrido con la licitación del futuro Parque de Atracciones de Zaragoza parece sacado de un culebrón que va a acabar en comedia, una montaña rusa de emociones por ese giro inesperado de los acontecimientos que algunos en el ayuntamiento no vieron venir. A nadie se le escapa el lamentable estado de un recinto que lleva años pidiendo a gritos un cambio radical, una potente inversión que le haga abandonar por fin ese viaje en el tiempo hacia los años 80 o 90 para entrar de lleno en el siglo XXI. Son míticas algunas de sus estancias que si no se han renovado en décadas quizá no era por falta de imaginación. Pero parece evidente que el Gobierno de la ciudad buscaba un cambio de manos, más que de oferta, aprovechando que una de las concesiones más antiguas de la ciudad tocaba a su fin tras medio siglo vigente. Prepararon con mimo el desembarco de nuevos inversores que pusieran patas arriba el negocio que durante todo este tiempo ha manejado la familia Morte.

No era casualidad que se vendiera a bombo y platillo la visita de potentes firmas de fuera de la ciudad interesándose por esta reliquia, ni tampoco que se pusiera el foco en los problemas económicos que arrojaba la gestión y explotación de un recinto que todos veían decadente pero con muchas posibilidades de transformación. Por momentos parecía casi una campaña de acoso y derribo contra sus actuales gestores en busca del mejor postor. Por rencillas del pasado o quizá influenciados por un dato relevante, los 721,21 euros que tenía de canon fijo desde 1974. Una especie de renta antigua para un mercado dispuesto a pagar muchísimo más.

Pero este no es un apellido cualquiera en Zaragoza y le plantó cara al ayuntamiento. Sobre todo cuando el Gobierno PP-Cs cuestionó sus cuentas y le reclamó más de 400.000 euros por un canon de explotación que, según acusó, se había calculado erróneamente durante tres décadas, aunque solo se le podía reclamar el desfase entre 2016 y 2019 porque el resto de años ya había prescrito. Resumen: un recinto decadente y un gestor que hace mal los cálculos, litigio entre ambos y próxima licitación a la vista...

Pero la casualidad ha querido que uno de esos inversores, la argentina Fenix Entertainment, haya sido la gran aliada de los Morte para darle un vuelco a la situación y ser la única oferta presentada para montar el nuevo Parque de Atracciones de Zaragoza. Así que les quedan unos cuantos años por delante para reconciliarse en ese futuro recinto que nace ya con un reto importante, convencer a quienes se oponen a la ocupación de más superficie en los Pinares de Venecia, una de esas atracciones de la ciudad que, como no dan dinero a las arcas, parece que sobran.