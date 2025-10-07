El Dr. Trump y el paracetamol (y 2)

«¿Por qué han consentido los liberales estadounidenses la catastrófica política exterior del presidente Bush? ¿Por qué tienen tan poco que decir sobre Irak, sobre el Líbano o sobre los recientes informes de que se está planeando un ataque a Irán? ¿Por qué el ataque de la Administración a las libertades civiles y al Derecho internacional ha despertado tan poca oposición o descontento por parte de aquellos que se interesan más por estas cosas? En suma, ¿por qué en los años recientes la intelligentsia liberal de EEUU ha escondido la cabeza debajo del ala?». Todas estas preguntas se las hacía Tony Yudt en el año 2008.

¿Qué diría hoy si fuera testigo de las astracanadas del actual presidente norteamericano? ¿Qué opinaría de la actitud de sus colegas de las varias universidades de las que fue profesor? Podemos imaginarlas. Trump ha dejado a Bush convertido casi en un aprendiz. El desparpajo con el que este delincuente inmoral desprecia las vidas humanas es antológico. Sean decenas o millones. Eso eligieron los votantes norteamericanos. Amenazaba con dar luz verde al criminal Netanyahu para que «haga lo que tiene que hacer» en Gaza si no aceptan sus planes. Y ya conocemos los deseos de la élite sionista que gobierna Israel, también con el consentimiento de la mayoría de su población.

Desprecia las vacunas y nombró responsable sanitario a un anti vacunas declarado que enfrenta sus tonterías al consenso científico y a todas las agencias sanitarias conocidas. No tiene la más remota idea de lo que es el paracetamol y carece de algún conocimiento técnico para decir lo que dice con tanta rotundidad. El resultado de su estupidez lo veremos pronto reflejado en las cifras de afectados por el sarampión u otras enfermedades.

Las preguntas de Yudt las podemos extender por ejemplo, a las universidades españolas, madrileñas concretamente, y a la población en general. ¿Por qué somos capaces de digerir tanta mentira, tanta insensatez, tanta ignorancia, tanta manipulación, tanta basura, suministradas con mucha insistencia por gente a sueldo en los pseudomedios o en las redes sociales?