El recuerdo del genocidio, en los genes

Recientes estudios de a epigénética, que es el estudio de cómo se activan y desactivan los genes, corroboran que los efectos de los traumas como la guerra y el genocidio podrían transmitirse genéticamente de una generación a otra. Quizás eso daría una explicación de por qué la sociedad española se posiciona mayoritariamente, las encuestas hablan de un 85%, en contra del genocidio perpetrado por el estado de Israel en Gaza.

Los españoles quizás guardamos en nuestros genes lo que 40 años de desmemoria impuesta por el régimen franquista quisieron borrar: el horror de una masacre. La dictadura de Franco se impuso a través de un golpe de estado en el 36, en el que fueron asesinados miles de civiles con el único fin de aterrorizar y paralizar a la población.

Seguramente en los genes de muchos españoles estará el recuerdo de las masacres perpetradas por el régimen franquista, como la tragedia que tuvo lugar en la llamada Desbandá, el asesinato de civiles que huían de los ataques del ejercito de Franco en Málaga, con el asesino Queipo de Llanos al mando; como ahora lo hacen los gazatíes que huyen de los bombardeos del ejército Israelí.

En aquella carretera de Málaga-Almería, donde ciento cincuenta mil hombres, mujeres y niños encaminándose por seguridad hacia una ciudad a más de cien kilómetros de distancia, sin otra vía de escape, fueron tiroteados por la aviación fascista de Musolini y el ejército nazi de Hitler y bombardeados por los barcos franquistas situados en en la costa.

El doctor canadiense afincado en España en esa época, Henry Norman Bethune, además de salvar centenares de vidas con su ambulancia y su equipo de transfusión de sangre, dejó una crónica desgarradora sobre la Desbandá: «Ahora, lo que os quiero contar es lo que han visto mis propios ojos de esta marcha forzada -la más grande y terrible evacuación de una ciudad en tiempos modernos-miles de niños, contamos unos cinco mil menores de diez años y al menos mil de ellos descalzos, y muchos vestidos con una simple prenda, por todo atuendo. Muchos se aferraban a las espaldas de sus madres o colgaban de sus brazos».

Un relato escalofriante que recoge en las 26 páginas de un librito con fotografías que documenta este ataque salvaje contra población civil indefensa.

La narrativa nos recuerda a lo que hoy día están relatando Almudena Ariza junto al médico voluntario Raúl Incertis en su videopodcast sobre el genocidio en Gaza contra el pueblo Palestino y también de las historias de personas en medio de la masacre que se vive en Gaza, una ligera luz para recuperar la esperanza en la humanidad.

Quizás la epigenética explique por qué los españoles salimos a la calle o cortamos la vuelta ciclista, a sabiendas que este genocidio solo puede pararse con una intervención internacional conjunta que conlleve sanciones a Israel.

Seguramente nuestros genes guarden grabado cómo Europa nos dio la espalda, cómo Churchill despachó sin contemplaciones al embajador de España cuando fue a pedir ayuda frente a los ataques fascistas.

La Europa de entonces miró hacia otro lado consintiendo miles de asesinatos de civiles que pueblan nuestras cunetas, decenas de campos de concentración, miles de desaparecidos durante el golpe de estado franquista y en los posteriores 40 años de la dictadura.

Quizás también la epigenética del resto de Europa empiece a despertar y a recordar cómo ese mirar hacia otro lado favoreció el ascenso de los regímenes fascistas y nazis que asolaron Europa años después y provocaron la Segunda Guerra Mundial.

Hace falta no solo epigenética, también memoria, para recordar que no plantarle cara a los regímenes genocidas como el de Netanyahu hace tambalear la democracia y la paz en Europa que tanto nos ha costado conseguir.