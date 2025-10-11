Los jóvenes frente a sus adultos

Y otra vez son los mismos, con lo bien que estamos los adultos en nuestro mundo tan bien definido y acotado, sí otras vez los jóvenes qué grupo humano tan alborotador, y ahora la denominada generación Z (personas nacidas entre 1997 a 2007), tan interconectada a lo largo del planeta como bien expresaba un miembro de dicha generación; parecía que todo estaba tan bien controlado por aquellos que afirman encaminar sus pasos, que de pronto en Nepal, Marruecos, Madagascar, Paraguay, Perú entre otros, estos jóvenes han dicho basta a una realidad que no les resulta en nada acorde con sus aspiraciones generacionales, y mira que algunos llegaron a pensar que tener a la generación Z todo el día pegada a la pantalla, pasando imágenes, revisando constantemente sus contenidos o inmersos en grupos cerrados digitales, haría que fuera una generación perdida o menos preocupada por el mundo al que han venido a vivir, pues parece ser que no.

Como siempre a partir de una gota que colma el vaso o una chispa que provoca un gran explosión, en Marruecos los continuos errores en la sanidad pública de la ciudad de Agadir con 8 mujeres parturientas muertas, así como los procesos de transformación de los alrededores de los nuevos estadios de fútbol para el próximo Mundial 2030 que están demostrando una falta de dignidad hacia los marroquíes. En Nepal, el pornográfico exhibicionismo en las redes sociales de la opulencia frente a la frustración social, así como la repentina prohibición de usar las redes sociales en este país. O los casos latinoamericanos donde la corrupción permanente e ineficacia de sus dirigentes hace insoportable un futuro digno para esta generación con una especial incidencia en Perú.

GenZ212, Morocco Youth Voice, Gen Z Madagascar, son algunos de los grupos surgidos, junto a la bandera que les une a todos ellos que proviene del manga nipón One Piece. Ellos son la muestra del descontento pero también de una nueva forma efectiva de manifestarse que no solo es saliendo a las calles sino también a través de un uso selectivo y eficaz de todos aquellos instrumentos que el mundo digital pone a su disposición.

Será verdad que los adultos deberíamos ser más asertivos con nuestros jóvenes y menos estúpidos.