Azcón, Ayuso y el 'procés'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Dí­az Ayuso, en el pleno de la Asamblea de Madrid celebrado esta semana. / Europa Press

Menudo lío tiene montado el PP en Génova después de esta semana que se prometía plácida y con viento a favor para los conservadores, sobre todo en Aragón con las fiestas del Pilar ya en marcha, pero está visto que ya no quedan días tranquilos en la derecha española. El último terremoto lo ha provocado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al asegurar en la Asamblea de Madrid que va a incumplir la ley. Se refería a la del aborto y la petición del registro de objetores que en la sanidad pública se niegan a practicar la interrupción voluntaria de cualquier embarazo. «Que se vayan a abortar a otra parte», se despachó ella en su habitual tono desafiante. Pero llama la atención, al parecer no tanto a ellos mismos, que esa misma petición del Gobierno central y del presidente Pedro Sánchez se trasladara a Aragón y su homólogo en la DGA, Jorge Azcón, respondiera que «por supuesto» que van a cumplir la ley. Porque esto no va de ser más protagonista que nadie en un partido como el suyo en el que su líder, Alberto Núñez Feijóo, no deja de dar volantazos a la estrategia común para llegar a La Moncloa. Parece mentira que hace pocos días estuvieran juntitos en Murcia trazando estrategias, a la mínima cada uno va por su lado y punto. De hecho, Génova desautorizó las palabras de Ayuso con un comunicado oficial, con membrete y todo, para decir que el PP cumplirá la ley siempre. Ayuso no, pero el PP sí.

Pero es que si se analiza fríamente lo que plantea la presidenta madrileña, casi se agradece que Azcón de momento no haya perdido la cordura y se haya dejado seducir por el lado oscuro que emana de Sol. Por muy tentador que sea aparecer como el rebelde y atizar a Sánchez con cualquier excusa, la ley está por encima de todos y lo que invoca su compañera Ayuso es una invitación a la desobediencia.

Atendiendo las explicaciones de los expertos estos días, resulta que para obligar a Ayuso a cumplir la ley, aparte de un largo proceso judicial por la vía contencioso administrativa y las posibles responsabilidades penales que podrían castigarle dentro de demasiados años, me llaman la atención dos aspectos: primero, que el Senado es una pieza clave para revocarle las competencias a cualquier comunidad, y ahí tiene el PP la mayoría absoluta, y lo segundo, que se podrían invocar el artículo 155, el mismo que llevó al Gobierno a intervenir en uno de esos episodios que aún provoca sarpullidos en Génova, el ‘procés’ catalán, y fijense cómo terminó para sus impulsores. Así que no me extraña que Azcón rehuya de esa similitud y no se vea tentado por el mismo delito, el de la desobediencia, que es lo que ahora defiende Ayuso. Ánimo Alberto, que tienes jarana en casa.