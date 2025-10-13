Azcón, 35 medidas y adelanto electoral

Hace ya unos días que Azcón presentó en las Cortes, a bombo y platillo, 35 medidas para Aragón que supuestamente se llevarán a cabo gracias a los presupuestos de este año. Aunque parecen muchas, buena parte de esas medidas son renovaciones de cosas existentes o brindis al sol. Valga de ejemplo que una de ellas es convocar una reunión de una comisión. Sin embargo, hay otras de mucho más calado como la práctica eliminación del impuesto de sucesiones, la construcción de un nuevo Hospital Royo Villanova o la concertación de la educación de 0-3 años y del bachillerato que ya veremos si se pueden hacer o no. En todo caso estoy completamente seguro de que todas no se van a hacer porque todo junto cuesta mucha pasta. La clave es que estas medidas no se propusieron para hacerse, sino que son una maniobra ante la evidente debilidad de Azcón en las Cortes, donde carece de mayoría. El grueso de las medidas está orientado a presionar a Vox para que apoye presupuestos y un poco también a Teruel Existe. La idea es culpar a Vox (y al resto de partidos) de que lamentablemente el cuento de la lechera no se pueda llevar a cabo por falta de presupuestos. Y en este contexto aprovechar para convocar elecciones anticipadas en Aragón. Parece que la idea sería hacerlas coincidir con otras comunidades del PP en marzo. La estrategia a priori es inteligente, busca presionar a Vox y cortar su subida. Busca, asimismo, evitar que puedan coincidir con las nacionales, donde la movilización de la izquierda es mayor. Y, por último, realizarlas antes de que empiece el juicio de la Kitchen. Pero los adelantos los carga el diablo. No sería la primera vez que un adelanto electoral sale mal. Ahora mismo la izquierda ha recuperado la iniciativa gracias a las movilizaciones antigenocido. A mucha gente de derechas le va a costar votar a partidos que no tienen del todo claro si matar niños está bien o mal. Además, empieza a calar un mensaje en la sociedad de cómo las políticas del PP basadas en la reducción del gasto y de los impuestos a los más ricos terminan generando grandes tragedias. Ahí están la dana de Valencia, los incendios de Castilla y León, o los miles de mujeres andaluzas esperando saber si tienen cáncer o no y si les informarán antes de que sea demasiado tarde. Finalmente, siempre puede haber sorpresas. Esta semana hemos sabido que la fiscalía europea está investigando al gobierno del PP de Zaragoza por presunta malversación y fraude. Ya veremos si finalmente Azcón se atreve con el adelanto electoral y si le sale bien.