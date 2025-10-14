Ojalá no tuviéramos que hablar ni de los unos ni de los otros, porque querría decir que habría menos sufrimiento. Pero hay que hablar de los unos y de los otros, de los rehenes y de los muertos. Los primeros ayer fueron liberados y pudieron hablar con sus familias después de 738 días secuestrados sin saber ni conocer cuál iba a ser el final; los otros, los muertos, no podrán regresar a sus casas, ni hablar con sus familiares, porque el horror y la sinrazón acabó con sus vidas y ahora, gracias a las presiones internacionales, se habla de paz en Egipto para Gaza, que está destrozado y sin saber bien cuál va a ser su futuro, que de alguna forma se diseñará en la cumbre que tiene lugar estos días.

Lo sucedido en estos más de dos años en Israel y Gaza es el retrato violento de nuestra sociedad, que cada día se encuentra más agotada y asfixiada por los intereses de unos que nada tienen que ver con los del conjunto. A los muertos, como debe ser, los llorarán sus familiares que recordarán su risa, sus contagiosas ganas de vivir, sus sueños y perforarán sus corazones con todas las letras de sus nombres. La historia de los rehenes liberados será otra, porque solo ellos saben cómo deben pesar 738 días con sus noches y sin saber cuándo se abrirá la puerta hacia la libertad o si esa puerta jamás se abrirá. Vivir con esa incertidumbre debe ser agotador y trae consigo consecuencias que son para toda la vida, porque esa mochila es pesada y en su interior se amontonan los miedos, las dudas, el rencor y también el odio que nace con la incomprensión de pensar que tú no debías estar allí, que te espera tu madre que te llora y tu padre que reza para que regreses cuanto antes.

Ayer fue un día importante porque la guerra ha terminado y los rehenes fueron liberados y se supone que la vida sigue, aunque haya vidas que de una forma u otra han sido usurpadas, robadas. Efectivamente es demoledor echar la vista atrás y pensar en todo el tiempo que ha habido que esperar para establecer un acuerdo que dignifique las vidas que ya no están y también a aquellas que están por venir. El camino hacia la paz siempre es estrecho, oscuro y a veces desesperado, pero tiene que llegar. Necesitamos que llegue para poder volver a creer en algo más allá de las nubes, el cielo o el mar. n