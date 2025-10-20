Los metafóricos pilares de la tierra

Las motivaciones extrínsecas que nos surgen diariamente, a través de la información que nos llega por múltiples medios, se instalan por una necesidad llevada a la costumbre de reflexionar sobre lo que ocurre en nuestra vida diaria, y si es posible, con la cautela de filtros confiables para que nuestro pensamiento crítico no se desvanezca y la supuesta realidad no se convierta en publicidad o en fake news , algo que no es de extrañar por la cantidad de noticias que se quedan, como decimos en Aragón, en «agua de borrajas». Nos encontramos en una situación política, desde las últimas elecciones generales, inflamada, enferma con incapacidades de construir, de gestionar aquello que la población necesita para tener el llamado Estado de bienestar. La desdicha por la que estamos pasando es debido al Gobierno de la nación que promete sin garantías el cumplimiento de los derechos que tiene la población, por lo que la situación socioeconómica se está debilitando creando inseguridad y vulnerabilidad, generando situaciones difíciles de solventar.

Esta reflexión me lleva a la figuración de los pilares de la tierra, no me refiero a la novela escrita por Ken Follett sino a aquellos que se construyeron y ahora se van erosionando perdiendo la protección necesaria, basada en los indicadores de lo que el gobierno ha de proveer en servicios imprescindibles para seguir viviendo con un objetivo de seguridad y progreso. Los cimientos asentados en los años 80 creímos que se fraguaban con un alto alcance de resistencia, pero las grietas y las cargas que se han generado han producido la pérdida de la estabilidad provocando derrumbes en una sociedad que se pierde en el camino sin saber por dónde andar. La población española se queja de los déficits que se producen al no cumplirse los derechos fundamentales. El insuficiente presupuesto que se dedica a la Sanidad, así como la gestión insegura de los desahucios en viviendas, la pobreza, la violencia callejera..., todo esto y más está creando tribulación, empobreciendo el nivel de vida. Somos conscientes de estar pasando una situación difícil, diría que una crisis por el tiempo tan extenso que llevamos, por eso lograr y desarrollar criterios propios, para saber discernir, al margen de las teorías espurias, es fundamental para poder distinguir y elegir a los que se presentan a las elecciones con un compromiso de gestión, supuestamente en condiciones de legítima norma suprema como es la Constitución Española. Cuando esta condición no se respeta, suceden gestas que soportamos en esta legislatura como inexplicables e inadmisibles.

La amplia lista de lo que está ocurriendo la estamos viendo día tras día, en un repertorio que se va ampliando con injerencias que nos sorprenden, como han sido el desentendimiento de no haber informado a las mujeres de los resultados de las mamografías en las pruebas del cribado contra el cáncer de mama que se hacen en la sanidad pública. Este programa de prevención que detecta el cáncer de forma precoz tiene sus preferencias según las comunidades autónomas, las pruebas que localizan la enfermedad invitan al paciente hasta que cumple los 70 o 74 años. Me pregunto si será porque estamos libres de esta enfermedad cuando llegamos a la edad elegida, si fuera así podríamos estar contentos –no me pongo en modo ingenua sino en ironía alarmante–. Esta decisión se ha creado sin justificaciones, sabiendo que nuestra sanidad pública es el garante de uno de los pilares de protección a la ciudadanía y es lo mejor que hemos tenido si lo comparamos con otros países. Es necesario invertir para revalorizar al personal sanitario, ampliar centros y hospitales y poner al paciente en el centro del sistema. Hay que invertir en lo que se necesita y gestionar en lo que se precisa.