La Plaza del Pilar se prepara para acoger el nuevo Centro Goya

Recreación del acceso al Centro Goya desde la plaza del Pilar

La Plaza del Pilar, corazón de Zaragoza y escenario de la vida cívica, cultural y festiva de la ciudad, está a punto de sumar un nuevo capítulo a su historia. El edificio de los antiguos juzgados, obra de los Hermanos Borobio (Regino y José Borobio Ojeda), y referente de la arquitectura aragonesa del siglo XX, será rehabilitado para convertirse en el Centro Goya, un espacio llamado a proyectar la figura del genio de Fuendetodos hacia el futuro.

El proyecto, impulsado por el Gobierno de Aragón, corre a cargo del equipo formado por IDOM, BAU y BMG, que unirá experiencia técnica, conocimiento local y excelencia museográfica, con el reto de transformar un inmueble histórico en un lugar innovador, sostenible y atractivo para todos los públicos.

El proyecto presentado propone un equilibrio entre la conservación del edificio y la incorporación de soluciones contemporáneas que lo adapten a su nuevo uso. Se mantendrán las fachadas originales, mientras que el interior se reconfigurará para acoger salas de exposiciones, espacios polivalentes y las áreas dedicadas íntegramente a la obra y el universo de Goya. El acceso principal se abrirá a la Plaza del Pilar, reforzando el vínculo entre el espacio urbano y el centro, que será una sección del Museo de Zaragoza.

El discurso museográfico busca ofrecer algo más que una visita a una exposición. La idea es permitir un acercamiento sensorial, combinando obra física y virtual, en la que arquitectura, tecnología y arte se den la mano para acercar al visitante al mundo de Goya, desde instalaciones digitales que transformarán el porche de entrada hasta salas envolventes con proyecciones de gran formato, el recorrido combinará emoción y conocimiento, con el objetivo de que el público no solo contemple las obras del pintor, sino que comprenda y sienta su fuerza creativa.

Cada planta tendrá un carácter propio: espacios para la reflexión pausada, salas de exposiciones temporales y ámbitos dedicados a la obra del artista. En su conjunto, el centro ofrecerá un relato innovador que conecta el patrimonio arquitectónico con la creación contemporánea, y que convertirá a Zaragoza en un referente internacional para los estudiosos de Goya y para quienes se acercan a descubrir su legado.

El proyecto se enmarca en los hitos programados por el Gobierno de Aragón de cara a la conmemoración, en 2028, del bicentenario del fallecimiento de Goya. Supone, además, una apuesta por reforzar la identidad cultural de Aragón y por situar a la Plaza del Pilar en el mapa internacional como un espacio donde tradición y modernidad conviven.

Detrás de la propuesta hay un equipo de solvencia contrastada: IDOM, con presencia en Aragón desde 1965 y una amplia experiencia en proyectos de arquitectura e ingeniería; BAU, estudio zaragozano que prolonga el legado de la familia Borobio, estrechamente vinculada al edificio original y a la propia plaza; y BMG (Boris Micka Group), firma internacional especializada en museografía contemporánea, con proyectos destacados en Dubái, Ginebra, Estambul o Nueva York.

Con esta combinación de talento y compromiso, el Centro Goya en Aragón aspira a convertirse en un lugar de encuentro entre pasado y futuro, entre memoria y vanguardia. Un espacio abierto al mundo, que enriquecerá la Plaza del Pilar y que permitirá a ciudadanos y visitantes acercarse, de una forma inédita y emocionante, al genio universal de Francisco de Goya.