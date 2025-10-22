Novela y película

De mis más de veinte novelas, una de las que más satisfacciones me viene dando es Parecido a un asesinato.

Su reciente adaptación al cine, de la mano del director Antonio Hernández, con Blanca Suárez y Eduardo Noriega como pareja protagonista, está cosechando un gran éxito en España. Proyectada en 200 salas de todo el país, la película ha sido vista en tan sólo 15 días por más de 50.000 espectadores. En los próximos meses será estrenada en varios países, con importante distribución en Argentina y México, entre otros.

Las razones de esta excelente acogida por parte del público (con alentadoras críticas, además) son varias. La sabia mano de una dirección sensible y experta se nota en cada plano, gesto, transición... Ese gran artesano del cine que es Antonio Hernández ha sabido combinar todos los elementos de que disponía –hablamos de una gran producción– con sentido del ritmo, de la sorpresa, con una originalidad y talento adecuados al thriller psicológico que ha tenido el acierto de filmar. En sus manos, la trama de Parecido a un asesinato se ha transformado en un enigmático puzzle cuyas piezas se van esbozando ante los ojos del espectador, pero sin que éste pueda fácilmente adivinar el dibujo concreto, con su correspondiente sombreado... El misterio y la tensión se mantienen sin tregua hasta la última escena, en la que la «clave» de todo cierra esta bóveda de misterios y emociones que es la película. El gran trabajo de los actores invita a destacar la fuerza del argumento, que es el mismo que en la novela, aunque narrado desde otros puntos de vista.

Estos días muchos me preguntan qué me ha parecido la película y qué siente un escritor cuando llevan su novela al cine.

En mi caso, ambas respuestas son muy positivas. Mi primera impresión al ver en la gran pantalla Parecido a un asesinato, además de una gran satisfacción personal, fue la de una hermosa y asombrosa recreación del texto en imágenes, con una certera depuración de episodios y diálogos a manos del guionista Rafa Calatayud, quien escribió y corrigió el guión en estrecha unión con el propio director (también, destacado guionista).

No se la pierdan.