El valor de ser diferentes

Hoy es un día muy especial para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN y para todos los que forman o han formado parte de esta gran familia de profesionales que intentan trabajar de la forma más honesta posible para llevar la mejor información a los miles de aragoneses que nos leen cada día. Hoy, este diario cumple 35 años y solo se nos ocurre dar gracias infinitas a nuestros lectores porque son ellos los que nos han traído hasta aquí.

Con esa intención hemos lanzado hoy el suplemento 35 años creciendo juntos, un recorrido por la historia viva de este periódico, que ayer celebró esta efeméride con un gran acto en el patio de los Naranjos de las Cortes de Aragón al que asistieron más de 200 personas. Pero esta es solo la primera de las muchas sorpresas que estamos preparando para un año tan señalado.

El agradecimiento en esta conmemoración se hace extensivo a las instituciones, a los partidos políticos, a los empresarios, a las universidades, a los sindicatos, a los colectivos sociales y al conjunto de la ciudadanía aragonesa, en general, por hacernos un hueco en sus vidas. Este diario tiene como principal premisa escuchar y ayudar a reflexionar para que todos seamos cada día mejores. Y lo tratamos de hacer levantando puentes, impulsando consensos y poniendo en el foco en lo relevante. Nuestra misión no es otra que reivindicar Aragón, contribuir a su prosperidad, subrayar su talento y elevar una autoestima que comienza a brotar.

El espíritu de este proyecto, que nació aquel 23 de octubre de 1990, sigue más vigente que nunca porque si algo ha movido a esta redacción ha sido el trabajo en equipo, la pasión, la vocación y la ilusión por formar parte de un sueño colectivo llamado Aragón. Y esos principios permanecen inmutables. Esa es la razón por la que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN está más vivo y más fuerte que nunca, porque sabe de dónde viene y hacia dónde va.

Fuimos los primeros en contar exclusivas como el proyecto fallido de Gran Scala, en detectar las dolinas en la línea del AVE, en destapar el escándalo de espionaje a políticos con fondos públicos durante la presidencia de José Marco, en anticipar el plan b para la nueva Romareda... Nuestra hoja de ruta es clara y antepone la esencia a la apariencia, lo importante de lo accesorio. Pero ello no nos impide ser un diario crítico pero responsable, cercano pero con una perspectiva global, dinámico y moderno pero sin perder sus señas de identidad.

Por todo ello, este proyecto es más necesario que nunca porque se asienta sobre pilares sólidos y un equipo de profesionales (redactores, fotógrafos, maquetadores, administrativos, técnicos, comerciales…) comprometidos.

Hoy son millones de lectores los que nos avalan gracias a la apuesta de Prensa Ibérica por un diario que lleva la realidad de Aragón a todos los rincones de España, a través de sus 27 publicaciones y sus más de 2.000 profesionales que integran el grupo.

Hoy tenemos palancas para seguir en la brecha contando mucho, más si cabe en un momento en el que la comunidad afronta una etapa decisiva y en el que se abre un horizonte de oportunidades. Vamos a ser testigos y relatores de ese nuevo escenario que se avecina en las próximas décadas. Y lo haremos con el valor de ser diferentes.