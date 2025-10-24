No eres tu cargo en LinkedIn (aunque te duela)

Si mañana desapareciera tu cargo en LinkedIn, ¿seguirías sabiendo quién eres? Esa es la pregunta incómoda que nadie quiere hacerse porque duele descubrir que nuestra identidad está colgada de un título rimbombante, de un «sénior» delante de la firma de email o de ese puesto que suena bien en las cenas familiares. Hemos confundido tanto lo que hacemos con lo que somos, que sin el trabajo corremos el riesgo de sentirnos invisibles. Y eso, más que un problema profesional, es un problema existencial.

Cuando preguntas a alguien «¿Quién eres?», la respuesta automática suele ser:

–«Soy ingeniero».

–«Soy abogada».

–«Soy project manager».

–«Soy community manager».

Traducción simultánea: «Te estoy recitando mi currículum porque nunca me he parado a pensar en quién soy de verdad».

Hemos reducido nuestra identidad a un titular en LinkedIn, a un cargo que impresiona en las reuniones familiares o al máster que costó lo mismo que un coche de segunda mano. Como si ser alguien se midiera en diplomas plastificados y cursos con siglas que parecen contraseñas de Wi-Fi: MBA, PMP, SCRUM.

El problema es que confundimos lo que hacemos con quiénes somos. Y cuando tu identidad se cuelga del gancho de un puesto de trabajo, basta un despido, una fusión empresarial o un algoritmo de IA para dejarte desnudo de propósito.

Spoiler: no vives solo de tu cargo.

No voy a endulzarlo: trabajamos por dinero. Todos. Incluso el gurú que hoy te vende frases motivacionales empezó facturando porque el banco no acepta pagos en «propósito de vida». Queremos pagar facturas, llenar la nevera y darnos un capricho sin hipotecar un riñón. Y está bien.

El dilema aparece después: cuando el dinero ya no es la única gasolina y surge la pregunta que pocos se atreven a responder: «¿Qué me mueve cuando el sueldo ya no es suficiente para moverme?».

Tu valor no se mide solo en títulos. Los datos lo confirman: según el Global Talent Trends Report 2023 de LinkedIn, el 92% de los reclutadores afirma que las soft skills son tan importantes –o más– que las habilidades técnicas. Sin embargo, seguimos creyendo que la clave es acumular certificados como si fueran cromos de Panini.

La paradoja es deliciosa: el mercado está lleno de cracks técnicos que nadie soporta en una sala de reuniones... y también de personas encantadoras que alegran los cafés, pero no resuelven proyectos. El verdadero diferencial está en el equilibrio: conocimientos + experiencia + ser alguien con quien la gente quiera trabajar.

Y aquí entra otro punto clave: cuando dices «soy X cargo», puede que a la otra persona no le diga nada. Pero si cuentas en qué puedes ayudar a una empresa o a un equipo, automáticamente te ubican en las posiciones que necesitan. No es lo mismo presentarte como «soy analista de datos» que decir «ayudo a las compañías a tomar decisiones estratégicas a partir de sus datos». Lo primero suena a etiqueta; lo segundo a solución. Y a las empresas, créeme, les interesa mucho más lo segundo.

Entonces, ¿quién eres realmente?

Quizá seas:

• Lo que defiendes, incluso cuando nadie te ve.

• Lo que harías, aunque no hubiera un cheque de por medio.

• Lo que te hace levantarte con ganas (y no solo porque suena el despertador).

• Lo que aportas a los demás, más allá de KPI’s y entregables.

• Y sí: lo que puedes resolver para quienes buscan alguien como tú.

Si no sabes quién eres más allá de tu puesto de trabajo, tu identidad es tan frágil como tu contrato laboral: temporal, renovable y sujeto a recortes. Tu profesión puede pagarte la vida, pero son tus valores, tu propósito y tu capacidad de generar impacto lo que realmente le da sentido.

Un cargo en LinkedIn puede abrirte una entrevista. Pero cuando sabes transmitir qué aportas y cómo puedes ayudar, no solo te ubican mejor: también te recuerdan. Porque al final, tu título puede ser reemplazable... pero tu manera de generar valor no lo es.