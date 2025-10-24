Estos días, la ministra de Sanidad, Mónica García Gómez, a propósito del escándalo de los cribados de mama, se ha referido, a fin de extender la prevención (y la preocupación), al resto de territorios, a la posible incidencia de negligencias similares a la de Andalucía en otras «comunidades y regiones». Como si en la actual España, esas dos administraciones básicas en cuanto a la división territorial del país conviviesen. «Comunidades y regiones...». Pero, ¿cuáles, de las 17 autonomías, serían «comunidades»? ¿Cuáles, «regiones»?

Madrid, desde donde la ministra (perteneciente al endogámico partido Más Madrid) hace sus declaraciones, debe ser, obviamente, una «comunidad». Y no de segunda clase, precisamente. ¿Y Aragón? No se sabe. A lo mejor, desde el punto de vista de la señora García Gómez y de su partido Más Madrid, Aragón sigue siendo una región, como lo fueron aquellas de la administración franquista o de la letrilla de la famosa jota que la elevaba a «la más famosa» de «entre España y sus regiones».

Con esa mentalidad centralista y tanto prejuicio, a cargos como esta ministra les va a ser difícil establecer criterios igualitarios; esto es, los que marca la Constitución.

La lucha de muchas comunidades -la aragonesa entre ellas-, por dejar de ser «región» para postularse como «nacionalidad histórica» fue, en su momento, titánica. Corrían los albores de la Transición, período en que la ministra no había nacido políticamente al nuevo mundo democrático, cuando la resistencia a sancionar esa dignidad o reconocimiento fue feroz por parte de los gobiernos de Suárez y González.

Aragón hizo cuanto pudo por mantenerse en la carrera hacia el autogobierno en primeras posiciones, pero no pudo ser y, a lo largo de los ochenta, víctima de la aplicación de una vía lenta para sus competencias autonómicas, sufrió casi la regresión de volver a ser una simple región.

Para no tornar a aquellos paupérrimos tiempos habría que ser más escrupulosos con el lenguaje. Desterrando de una vez un vocablo y concepto -«región»- que ya no existe en un país definido como Estado de las Autonomías, con gobiernos, parlamentos y defensores del pueblo autónomos.

¿No les parece?