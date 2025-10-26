El reto responsable de informar

El filósofo Byung-Chul Han advierte de que no somos nosotros quienes usamos el móvil, sino que es al revés. Esa reflexión puede aplicarse a lo ocurrido este último año. El caso de Carlos Mazón es ilustrativo, un experto en dominar los mensajes breves y los reels en redes sociales hasta que llegó la gran riada. Desde entonces, el president es otro, víctima de esa comunicación inmediata contra la que alerta el reciente Premio Princesa de Asturias de Humanidades. Una forma que se vuelve irrelevante cuando una emergencia exige demostrar liderazgo.

Un grupo de amigos puede ganar unas elecciones y gobernar, pero cuando llegan las dificultades, suele seguir comportándose igual. Por eso, y pese al esfuerzo reconocido de un Consell centrado en la reconstrucción, el verdadero problema radica en la credibilidad. Como admite la propia dirección del PP, la reputación resulta imposible de recuperar tras las versiones contradictorias y, aún sin aclarar, un año después, las horas perdidas de Mazón en el día de autos.

Los pocos dirigentes populares que se han atrevido a decirle la verdad al president son quienes poseen la solución. Mazón confía en que, tras el funeral de Estado y la anunciada remodelación, podrá sortear la realidad hasta mayo de 2027. Vive con esa ilusión, aislado en el Palau, mientras se prepara el movimiento decisivo, la convocatoria del aplazado congreso del PPCV para el próximo verano, donde se elegirá a la nueva presidencia del partido y, con ella, al futuro candidato o candidata a la Generalitat.

Una hoja de ruta repleta de incertidumbres. La principal, el desenlace judicial de la investigación sobre la dana. Pero también pesan la inestabilidad política en Madrid y las convocatorias electorales en Castilla y León y Andalucía, a las que podrían sumarse Extremadura y Aragón. Precisamente por eso, el PP valenciano necesita estar preparado para cualquier escenario, algo que hoy no sucede.

El reconocido pensador alemán de origen surcoreano, autor de La sociedad de la transparencia, advierte del peligro del uso de la tecnología para amplificar el odio, las fake news y la polarización. Por ello, Byung-Chul Han llama a los poderes públicos a defender la democracia mediante el sentido común, la responsabilidad, la confianza y el respeto. En esa tarea está comprometido el periodismo valenciano responsable.