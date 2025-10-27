Deshumanizar al palestino

Decía Malcolm X que, si no tienes cuidado, los medios de comunicación harán que odies a los oprimidos y ames a los opresores. Cuando se leen, ven o escuchan determinados medios de comunicación hablando de Palestina, esto es apabullante. Resulta que el 7 de octubre se cometieron atentados indiscriminados. Sin embargo, el ejército israelí realiza ataques sobre la franja de Gaza. Hamás tiene rehenes. Israel en cambio tiene presos. Es decir, los primeros mantienen a personas secuestradas, mientras que los segundos tiene delincuentes cumpliendo condenas en cárceles.

En la misma línea, causa sonrojo el trato periodístico que se da a unos y otros. Algunos medios nos cuentan que tal rehén liberado por Hamás se llama menganito, tiene novia, le gusta el pádel y disfruta comiendo huevos fritos. Asimismo, nos muestra una foto del rehén abrazado a su novia. Por el contrario, simplemente se nombra la liberación de presos palestinos haciendo referencia al número total de los mismos. Resulta imposible no empatizar con el rehén israelí. Él es humano, como yo, tiene novia y le gustan los huevos fritos. Pobre chaval que mal lo ha pasado. Sin embargo, los palestinos no tienen novia, ni hijos y no les gustan los huevos fritos, ni siquiera tienen nombre, son un número, como el ganado. De hecho, si estaban en la cárcel algo habrían hecho. Fíjense si esto funciona, que todos, incluso los que nos oponemos al genocidio, asumimos los términos rehén israelí y preso palestino. Cuando en realidad tan secuestrado es uno como el otro. Lo que los diferencia es el trato recibido. Parece que los rehenes liberados están sanos y no han sufrido malos tratos, lamentablemente no podemos decir lo mismo de los palestinos. Solo hay que ver las fotos de los que tienen nombre y novia y de los que solo son números.

Y centrándome en la actualidad, debemos celebrar las dos semanas de alto el fuego (suponiendo que cuando lean esto el alto el fuego siga en vigor). En este tiempo Israel ha matado a más de cien gazatíes, lo cual es una buena noticia porque significa que no ha matado al ritmo que le gusta, que es el de cien al día. Tampoco hay que olvidar que Israel sigue bombardeando el Líbano todos los días, ocupando y deteniendo gente en Siria. En Cisjordania, donde hay «paz», Israel ha matado a casi 400 palestinos en lo que va de año según la ONU. Además, su parlamento ha votado la anexión de Cisjordania. Supongo que, para ayudar a la paz. Y continúa bloqueando la entrada de alimentos en Gaza. Hace falta más presión contra los nazi-sionistas.