Emilia Pardo Bazán, feminista

Como todo el mundo sabe o debería saber, el feminismo no es un movimiento que naciera ayer, sino una corriente que hunde sus raíces en las primeras revoluciones. Armándose, ya con cierta visibilidad, en la Ilustración, para desembocar al siglo XIX como una de las grandes luchas pendientes (y constantes). Seguiría avanzando, sí, pero sin dejar de ser, en el siglo XX –y todavía hoy, en el XXI–, una asignatura pendiente, bastante lejos aún de haberse aprobado con nota todos y cada uno de sus objetivos.

Entre las pioneras del feminismo en España destaca, por méritos propios, la escritora Emilia Pardo Bazán. El sello Nórdica acaba de publicar una gavilla de relatos suyos que son una pura maravilla para los sentidos y una práctica ración de ideas para resituar el feminismo en la España decimonónica, la del cambio de siglo (del XIX al XX). Las medias rojas y otros cuentos feministas (hermosa edición ilustrada por Elena Ferrándiz) reúne una serie de relatos temáticos que la autora gallega fue publicando en periódicos y revistas de la época, particularmente en Blanco y negro.

En sus páginas, siendo cada historia bien distinta de las otras, leemos, descubrimos coincidencias no tanto argumentales como filosóficas y sociales en defensa de las mujeres, de las españolas de aquellos decenios en los que la luz, el teléfono y el tranvía comenzaban a llegar a las calles y plazas de nuestras ciudades; pero no así la libertad.

Particularmente, en el mundo rural, que tan bien conocía doña Emilia, la situación de las mujeres lindaba con la esclavitud. Sin apenas saber leer ni escribir, la idea de graduarse en una Universidad o de conseguir un trabajo digno y bien remunerado era tan extraña como que el sol se volviera blanco y amarilla la luna. Algunos de los cuentos de Pardo Bazán van más allá de la exposición de carencias básicas por parte de las mujeres para -como El indulto- describir de manera sobrecogedora su día a día de miseria y violencia, incluido el maltrato y la servidumbre sexual.

Una mano maestra para describir la desigualdad de género.