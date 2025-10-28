Esperpentos e incompetencias

Me acerco a mi librería habitual, la de mi barrio de toda vida, y me encuentro en las estanterías un libro de Pedro J. titulado Por decir la verdad. El precio de un periodismo insobornable. Tras la sorpresa me entró la risa. El librero se acercó y me comentó «no, si ya te entiendo, ya». Conociendo su papel en los últimos años me dio por reír porque ante tanta osadía no cabe otra respuesta.

Es lo mismo que ver a la Cifuentes, la del máster falso y las cremas, dando clases de ética en alguna televisión privada, o escuchar a Esperanza Aguirre en cuanto abre la boca. Ella, la de los batracios, las elecciones amañadas, la experta creadora de chiringuitos. Lo sorprendente es que haya editoriales y medios que les sigan prestando atención. El debate público, con algunas excepciones, se ha convertido en una parodia, en un esperpento que ya aburre e indigna.

Ver a los de la Gürtel (la gran trama corrupta del PP, sin ser la única, con un balance de 22 sentencias ya, con 94 condenados a prisión que suman un total de 750 años de cárcel) hablando de Gobierno corrupto, inflando globos con la familia de Pedro Sánchez, llevando al Fiscal General al banquillo con una instrucción, al menos, surrealista, recuerda aquello de los mecanismos de defensa, concretamente el llamado de «proyección». Ya saben, consiste en atribuir a otros la responsabilidad de lo que nosotros hacemos, sentimos o pensamos a otros. Siempre son los otros, incluidas las víctimas.

El manual de actuación del PP es todo un ejercicio de proyección, sea con los muertos en las residencias en Madrid, el metro y la dana de Valencia, los incendios de Castilla y León y Galicia, los cribados de Andalucía, por no extenderme más y acordarme de Aznar. Los del PP son siempre incompetentes. Lo afirman ellos, porque siempre la competencia es de los demás, de otros. Da igual que la jueza instructora les diga una y otra vez que no. Da igual que los bomberos forestales les desmientan el relato. Da igual que lleven gobernando Andalucía 13 años. Ellos mantienen que son incompetentes. Y yo, que quieren que les diga, estoy radicalmente de acuerdo.