Mujeres de armas tomar

De vez en cuando aparecen en las librerías ensayos de raíz histórica cuya línea argumental no viene tanto marcada por la época como por el tema que abordan. Sería el caso de Guerreras. Subtítulo: Españolas que empuñaron las armas, un trabajo de equipo firmado por Carolina Molina, Ana Morilla y María Pilar Queralt del Hierro, bajo el sello de Almuzara.

Este entretenido e ilustrado ensayo se propone introducir a los lectores en un glosario o elenco necesariamente breve –pero representativo– de españolas que, a lo largo de los siglos, destacaron por su valor al participar en escaramuzas, campañas, contiendas o guerras bajo la bandera de nuestro país.

La más famosa de ellas sigue siendo Agustina de Aragón, también conocida como La Artillera debido a su heroico gesto de disparar uno de los cañones de la batería de El Portillo contra los franceses que sitiaban Zaragoza. En el capítulo dedicado a ella se nos recuerdan los principales hechos de su vida, hasta su fallecimiento en Ceuta, donde residió sus últimos años con su segundo marido, también militar, naciendo después un mito que habría de perdurar hasta nuestros días.

Casi igual de mítica fue Catalina de Erauso, más conocida como La monja alférez. Una religiosa española, nacida en San Sebastián, cuyas increíbles hazañas al otro lado del Atlántico han despertado general admiración y la inspiración de los numerosos autores e investigadores que han recreado sus aventuras. Se hizo famosa en 1625 al publicarse sus memorias, en las que confesaba haber escapado de un convento para empuñar la espada allende los mares, habiendo embarcado en Sanlúcar de Barrameda con buen cuidado de no revelar su sexo, nombre ni verdadera personalidad. Enrolada en el ejército, combatió en Panamá, Colombia y Perú, hasta que aceptó retomar los hábitos y volver a profesar como hermana, aunque no por mucho tiempo...

Guerreras traza un arco prolongado en el tiempo, abarcando desde las heroínas legendarias de los pueblos pre-romanos (celtas, íberos...), incluyendo episodios como los asedios a Sagunto y Numancia, a las partisanas que, alistadas con el ejército republicano, combatieron el golpe militar del 36.

Un trabajo complementario de muchas fases teóricas de nuestra historia en las que venía faltando la valiosa y valerosa participación de la mujer.