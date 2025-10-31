Póngase las gafas, señor Feijóo

¿Somos lo que votamos? Radicalmente no, pero sí vivimos las consecuencias de lo que votamos y por ello deberíamos ser menos sentimentales, unos, menos frívolos, otros, y sobre todo saber escuchar, porque sin duda es un arte que hemos abandonado ante tanto ruido, tanta farsa y tanta mediocridad. Digo que no somos lo que votamos, pero sí vivimos las consecuencias de nuestros votos y eso es algo que desgraciadamente la Comunidad Valenciana ha vivido en sus carnes de la forma más tormentosa y dolorosa ante la actitud de su presidente, el señor Mazón, que no solo no supo estar a la altura en esas horas críticas, desaparecido y supuestamente feliz, sino que a lo largo de un año, eterno para las víctimas, ha seguido haciendo mal las cosas con una falta absoluta de empatía y un extraño quiebro de desprecio hacia quienes lo habían perdido todo.

Mazón no será el próximo candidato para presidir Valencia por el Partido Popular, bastante que lo han dejado al mando en eso que Feijóo ha dado en llamar la reconstrucción, pero que él no esté no significa que no haya otros mazones escondidos entre las bambalinas de los partidos políticos, deseosos de llegar a ocupar un cargo de responsabilidad para ser insensatos, crueles, déspotas, misóginos, racistas y capaces de disfrazar sus debilidades con reproches, algo que empieza a ser muy común ahora que vivimos en un país donde algunos se planchan las orejas con mucha delicadeza y sin arriesgar, derrochando palabras que enseguida olvidan y dejan colgadas, así como por despiste.

Sinceramente creo que de esta legislatura deberíamos aprender unas cuantas cosas y una de ellas tiene que ver con los arrestos que algunos demuestran en un camino, el que les ha tocado, espinoso y diabólicamente sujeto a los números que son juguetones y esclavizan; otras tienen que ver con la certeza de quien sabe que no hay moción de censura que sirva al lado de Junts y Vox, que sería como dispararse en los pies, las manos y el corazón al mismo tiempo e implora por unas elecciones anticipadas que le otorguen margen para gobernar sin Vox y sí con PNV, Junts, UPN y Coalición Canaria.

Todo es posible. Hasta el cielo tiene la fortuna de volverse invisible cuando las nubes lo cubren, pero sigue ahí y reaparece dominante y soberbio. Póngase las gafas, señor Feijóo.