Leo el siguiente titular: El Real Zaragoza saborea por fin la victoria en el duelo menor de Copa ante la Mutilvera. Me sorprenden varias cosas de este titular. Por un lado me sorprende agradablemente constatar que el Real Zaragoza haya ganado un encuentro, menos mal, que van colistas en la Liga y cada partido es un desastre y un sinvivir, y creo que realmente se estaban olvidando, tanto los jugadores como los aficionados, de lo que se siente al ganar un partido, y es una sensación estupenda.

Sin embargo, al mismo tiempo infiero que en el titular se le da poca importancia a la victoria, le quitan todo el brillo al triunfo al calificar el partido como un «duelo menor». Vale que el rival es de una categoría inferior, vale que Mutilva es un pueblo de las afueras de Pamplona que igual no nos dice mucho, vale que era la primera ronda de la Copa del Rey, y vamos fatal en la Liga y eso anula todo lo demás, pero la Copa es una competición muy importante históricamente para el Real Zaragoza (hemos ganado seis Copas del Rey, aunque pensar en ello hoy en día resulta un ejercicio muy frustrante).

Y no estamos para hacer de menos a una victoria, con lo caras que son de ver. Y lo de calificar cualquier asunto como algo menor tampoco lo acabo de ver bien. Se usa mucho el término, y no sé si debidamente. Vayamos con otro ejemplo. Leo la noticia de que Woody Allen va a dirigir su próxima película el año que viene en Madrid. Y leo la noticia, curiosamente, tras acabar de leer su novela ¿Qué pasa con Baum? Por cierto, la he devorado en dos sentadas. Es una novela muy divertida, está muy bien escrita, pero algún crítico la ha calificado como una novela menor, y quizás no le falta razón.

De hecho, alguno ha comentado que recuerda a sus películas, pero no a sus obras maestras ni sus mejores filmes, sino que recuerda a sus películas menores. Madre mía, yo creo que sus más flojas películas son las dos rodadas en España, por cierto. A ver si a la tercera va la vencida, se me ocurre pensar, aunque resulte un tema menor. Yo no pierdo la esperanza en Woody. Sé que el cineasta neoyorquino puede marcarse un peliculón sin despeinarse, aunque se tendrá que esforzar bastante más que con Vicky Cristina Barcelona y Rifkin´s Festival. En fin, releo lo escrito y creo que yo tampoco me he esforzado demasiado. Me temo que me ha quedado una columna menor.