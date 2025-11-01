Parque Venecia 2, objetivo a la vista

La ampliación de Parque Venecia dio ayer un impulso decisivo para que en pocos años se haga realidad la mayor expansión de la ciudad, al sureste de Zaragoza. De momento solo son suelos yermos a la espera de una urbanización que ahora ya tiene precio para su reconversión en entorno urbano, 23 millones de euros, y una fecha en el horizonte para que las máquinas empiecen a trabajar en su construcción, la primavera de 2026, según pronostican los promotores.

Más allá de la envergadura del proyecto, que prevé levantar más de mil viviendas en un barrio que ya estaba colmatado en tiempo récord, la aprobación inicial por parte del Gobierno de Natalia Chueca de este desarrollo, bautizado como ‘Parque Venecia 2’, llega en el momento justo para la capital aragonesa, cuando hay una importante demanda de pisos de obra nueva que crear y pocos días después de que otra zona emergente, Arcosur, acabe de rubricar su impulso definitivo para promover 18.000 viviendas más en pocos años, gracias a que el Gobierno de Aragón ha decidido apostar por este barrio como objetivo prioritario en esta materia en Zaragoza. Y es que todo el impulso de la Administración pública parece estar centrado en esta franja de la ciudad, la que va del sur al este de la ciudad, cerca de los distritos más necesitados de nuevos pisos, como Las Fuentes, San José, La Paz, Torrero y Arcosur como gran territorio inexplorado del crecimiento de la capital.

En el caso de Parque Venecia 2 se aúnan varios aspectos relevantes a tener en cuenta. El primero de ellos, que esta promoción de viviendas se encuentra muy cerca de otros terrenos en los que también se está impulsando la construcción de pisos de obra nueva. Hace pocos días se dio luz verde a levantar más de 800 pisos junto al cajón ferroviario en el que se apoya la prolongación de Tenor Fleta, y al otro lado de este terreno se encuentra otra junta de compensación con ganas de ponerse a trabajar en la creación de cientos de viviendas más, junto a la estación de Miraflores y en la trasera del pabellón Príncipe Felipe. Es decir, que Parque Venecia 2 no solo va a dar continuidad a un proyecto de éxito como resultó ser Parque Venecia en su primer impulso, sino que en solo un kilómetros ya hay previsto levantar unos 3.000 hogares nuevos en los próximos años. Otro aspecto relevante es el acicate que esto puede significar para la gran asignatura pendiente de Zaragoza en las últimas décadas: la transformación de la orla este.

En el pasado, este ambicioso plan pasaba por construir pisos muy cerca de la Facultad de Veterinaria, en una reconversión de la trastienda de la ciudad que hiciera más permeable la conexión con la huerta de la ciudad y culminara la ejecución de un eje urbano moderno como es el tercer cinturón que quedó estancada en 2008 al otro lado de la Z-30. Quizá ese objetivo renazca al calor de ‘Parque Venecia 2’ y no bajo el paraguas de los macroproyectos fallidos del pasado, como en su día se planteó con la celebración de una nueva muestra internacional dedicado a la horticultura que se bautizó como Expo Paisajes 2014 y que nunca llegó a celebrarse, o con la apuesta de la ciudad por construir una nueva Romareda en los suelos de San José que siguen yermos después de enterrar para siempre ese deseo. Ya no habrá estadio en la orla este, ni delirios imposibles, ahora la realidad pasa por crear casas y hacer ciudad allí donde más se necesita.