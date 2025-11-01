Politizar es de izquierdas

Medio siglo después de la muerte de Franco y 48 años de la Constitución consensuada, la derecha debería dejar de calificar de «politización» que la gente proteste contra sus políticas o sus errores. Lo que tiene que decir Núñez Feijóo para que «no se politice el dolor» de la gente que perdió sus bienes y sus seres queridos por la dana porque la autoridad política, que estaba a cosas que no vienen al caso, no avisó del riesgo.

La «politización», con ese componente negativo, viene de cuando las manifestaciones interrumpían un orden político que el franquismo oficial imponía represivamente y que el franquismo sociológico –ahormado por la propaganda y la costumbre– consideraba apolítico y normal en un régimen comandado por un militar que recomendaba «haga como yo, no se meta en política».

Lo normal en una democracia con pluralidad de partidos es que las cosas se politicen, incluso fuera de ellos, pero la derecha considera «politizado» lo que viene de la izquierda, como en la vieja oficialidad del viejo general superlativo.

Si tienes cáncer de mama porque te hicieron un cribado –¿no para detectar si tenías cáncer de mama y tratarlo a tiempo sino para hacer un cribado?– y protestas porque no te han dado ni información ni terapia, es que estás politizado hasta las tetas.

Cuando apoyas Israel –incluso si extermina palestinos por el mero hecho de serlo– no estás en una actitud política sino acertando, como hizo José María Aznar cuando apoyó la invasión de Irak con mentiras para ganarse la amistad de Estados Unidos. Los que están politizados son todos esos que gritan con banderas, sandías y pañuelos feos contra el bombardeo de hospitales, la muerte por hambre y otras estrategias que evitan «la derrota total de Occidente» o contra lo que diga FAES, que no es política, es una Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, privada y sin ánimo de lucro.

La izquierda lo politiza todo, es verdad. Como hace la derecha aparentando que no cuando tiene problemas y alegando sentido común cuando hace política, dos argumentos que vienen de entonces.