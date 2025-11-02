La dignidad ya ahoga a Mazón

El aragonés Jorge Azcón a su llegada al funeral de Estado celebrado en Valencia por las víctimas de la dana de 2024. / Efe

Qué lección de dignidad nos han dado los familiares de las víctimas de la dana en el funeral de Estado celebrado esta semana en Valencia. Cómo se puede decir tanto con tan pocas palabras. Mirada firme, serena, y con la herida aún abierta pero ajenos al ruido político, al fango que todo lo embarra. Y a la espera, pacientes, a la reparación que nunca llega por parte del presidente Carlos Mazón, que se debate estos días entre dimitir o no hacerlo cuando la calle tiene claro que ya es un cadáver político. Pedir perdón es lo mínimo, más allá de embolicarse en todas esas versiones que ha venido dando durante un año sobre lo que estaba haciendo en las horas críticas de la tragedia, cuando debería haber alertado a la población, cuando todavía estaba a tiempo de salvar vidas. Se le engulle la verdad cuando solo se fija en el supuesto morbo que despierta lo que realmente pasó en El Ventorro, pero su futuro ya está escrito por mucho que intente dilatarlo. Me pregunto hasta qué punto se sufrió el mal trago por parte del presidente de Aragón, Jorge Azcón, vivir ese funeral cerca de su compañero de partido, no solo por esos gritos que le llamaban «rata» o «asesino» de familias que sufren un dolor incontrolable.

Estos días me ha dado por pensar qué haría el aragonés Azcón si fueran los ciudadanos de Aragón quienes le señalaran tan directamente, le abuchearan o le hicieran responsable de esas más de 200 muertes... Prefiero pensar que no me cabe ninguna duda de que dimitiría, porque en el fondo es verdad aquello que dicen que todos en el PP no son iguales que Mazón. Todos en el PP no fían su futuro a un apoyo incondicional que no se merece Mazón, porque les arrastrará con la misma fuerza con la que el agua destrozó vidas en pocas horas... No se trata de no salir en las fotos junto a él, que también, sino entender que esto de la política va de eso, de compromiso y responsabilidad con quienes están en tus manos y que él les traicionó y les dejó tirados.

Difícil papeleta la de los dirigentes del PP en el resto de España, sobre todo cuando su líder, Alberto Núñez Feijóo, sigue agazapado entre las propias vergüenzas de Génova, y esta, Mazón, es hoy la más importante de todas. La lección que ha dado Valencia a la política es tremenda, desde la dignidad más absoluta también se puede pedir responsabilidades y reparación, un descanso que parece que tardará años en llegar. La dignidad vence a la mentira y la indecencia más absoluta de quienes se han dedicado durante un año a desviar el foco con acusaciones cruzadas hacia todos los que tuvieron que ver en la toma de decisiones. Y la Justicia dictará sentencia sobre ellos, pero llegará tarde. Siempre llegará tarde.