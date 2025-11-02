La vergüenza del parque Bruil

A mi, como zaragozano, me da vergüenza ver lo que está pasando en el parque Bruil. No por la degradación del espacio verde, sino por la dignidad de las personas que sobreviven allí. No puede ser que, en pleno 2025, en una ciudad como Zaragoza, decenas de personas vivan al raso, entre cartones, mantas y plásticos, sostenidas únicamente por la solidaridad de entidades como Cáritas y Cruz Roja o los propios vecinos. Mientras tanto, las administraciones se enfrascan en una batalla absurda para determinar de quién son esas personas: si del ayuntamiento o del Gobierno central. Y mientras discuten, la gente sigue durmiendo en el suelo.

Esa no es la cuestión. No se trata de competencias, sino de humanidad. No se trata de la imagen de Zaragoza, ni de su turismo, ni de la estética de un parque. Se trata de que, en una ciudad moderna y europea, hay hombres y mujeres que están sobreviviendo al aire libre porque las políticas han fallado.

Han fallado las políticas migratorias, que no ofrecen itinerarios de acogida dignos ni oportunidades reales de integración. Han fallado las políticas de vivienda, que han convertido el acceso a un techo en un privilegio reservado a quienes pueden permitirse pagar precios desorbitados. Y han fallado, también, las políticas sociales, con recursos claramente insuficientes frente a una demanda que no deja de crecer.

La realidad es que cada vez hay más personas sin hogar y menos medios públicos para atenderlas. Los albergues están saturados, los programas de inserción social son limitados y los presupuestos municipales y estatales parecen no estar a la altura de una emergencia que ya es estructural.

Y ante esto, los grandes partidos, los que gobiernan y los que aspiran a hacerlo, están dejando mucho que desear. En cuestión social, las palabras se multiplican, pero los hechos escasean. Los debates se pierden entre reproches cruzados y titulares, mientras las personas siguen en la calle.

No se puede consentir que en una ciudad como Zaragoza la atención a los más vulnerables dependa casi exclusivamente de la caridad y no de los servicios públicos. No es aceptable que, desde junio, se esté mareando la perdiz sin una respuesta real, mientras el parque Bruil se convierte en símbolo de una vergüenza colectiva.

Este no es un problema de imagen, sino de dignidad. No se trata de limpiar el parque, sino de rescatar a las personas que lo habitan. No es un problema ajeno ni una cuestión ideológica. Es humanidad y justicia social. De Vox no esperamos nada. De PP, PSOE y Sumar, sí.

Zaragoza no puede resignarse a mirar hacia otro lado. No puede seguir permitiendo que el fracaso de las políticas se traduzca en vidas rotas. Es hora de que las instituciones dejen de echarse la culpa y empiecen, de una vez, a actuar.