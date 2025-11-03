La derecha va ganando

Muchas veces miramos encuestas para ver quién va a ganar las próximas elecciones y hacemos cuentas numéricas de escaños por provincia, posibles alianzas y demás. La actualidad política va mucho en esa línea, pero a veces hay un mar de fondo que no se ve y que en general configura los valores de la sociedad de manera mucho más profunda. Margaret Thatcher fue una de las políticas que mejor entendió esto. Lo expreso con la siguiente frase «La economía es el método, pero el objetivo es cambiar el corazón y el alma». Podemos observar cambios sociales muy profundos como por ejemplo el número de personas que viven solas, o lo poco frecuente que es ahora cuidar de los mayores en casa, o el cambio de valor de lo que es la escuela y la función del maestro. En general lo que hay es un aumento del subjetivismo y del individualismo. En este contexto, en el de cambiar corazones y almas hacia la idea de que solo somos individuos aislados o, como mucho, núcleos familiares, es donde la derecha está ganando por goleada. De hecho, cada vez que la gestión de la derecha lleva a algún tipo de desastre (que ya veremos si les perjudica electoralmente o no), en realidad, está reafirmando esos cambios profundos. Si pensamos en los muertos de las residencias de Ayuso, o en las mujeres con cáncer de mama por el fallo de los cribados en Andalucía, la conclusión última es que no te puedes fiar de la sanidad pública. Y que tú, por tu cuenta, tienes que buscarte la solución que se llama seguro privado individual. Cuando los barrios se degradan con suciedad, delincuencia, ruido, etc. , la solución no es mejorar el barrio, sino irte a vivir a complejos residenciales aislados y con piscina. Cuando las frecuencias de los autobuses te hacen llegar siempre tarde al trabajo, la solución no es hacer la segunda línea de tranvía, es comprarte un coche. En otros casos, como las pensiones que sí funcionan, se tira de bulos y se habla de timo piramidal, de que van a quebrar, etc. Lo que se busca es el miedo para que la solución vuelva a ser individual con el plan de pensiones privado (aunque ese sí que puede quebrar). Hay una tendencia generalizada al individualismo, y aquí toda degradación de los servicios públicos nos lleva a todavía más individualismo. El que puede, busca su solución particular: coche, seguro privado o plan de pensiones. Y así se aleja de todos los demás, porque los problemas de los otros, ya no son suyos. Al final le han cambiado el corazón y el alma.