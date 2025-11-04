Cerrar los ojos

Las cosas se pueden hacer mal y también peor y eso, tristemente, es lo que ha sucedido con la gestión de la tragedia de la dana. El expresidente Mazón se vio sobrepasado por su propia ineficacia y su falta de interés hacia lo que estaba ocurriendo fuera, que era de una enorme gravedad, porque por la razón que fuera esa comida tenía para él un interés primordial y no actuó como debiera haberlo hecho un presidente al que los valencianos y valencianas habían dado su confianza y su voto.

Todo fue desastroso desde el minuto uno, desastrosa la actitud de Mazón y desastrosa la gestión que, desde la Generalitat, con la ausencia de Mazón, se llevó a cabo. Y esas son algunas de las razones por las que los muertos se contaron por cientos y también los motivos por los que en el funeral de Estado los gritos y los insultos caían como azote entre el silencio que ilustraba tanto dolor. Pero si todo fue desastroso, incomprensiblemente permitido por la cúpula del Partido Popular, lo que sucedió ayer sigue en la misma línea y sigue provocando entre las víctimas, el pueblo valenciano y el votante del Partido Popular mucha indignación, porque ha hecho falta un año para que un presidente asumiera que el dolor y la rabia eran reales y al decir adiós no lo dice del todo, porque deja de ser presidente, pero no diputado para protegerse ante la justicia gracias a su aforamiento. Y ahora, un año después, todo queda en manos de Vox que se intuye ganador en la Comunidad Valenciana y sabe que su fuerza va en ascenso mientras la de su competidor más directo rezuma decadencia.

Las cosas se pueden hacer mal y también peor, y eso es lo que ha hecho Génova con el caso de Mazón, permitiéndole apariciones entre aplausos y ovaciones, respaldando sus versiones llenas de contradicciones y no escuchando lo que el alma valenciana estaba exigiendo. Es difícil el camino a partir de ahora, pero no solo para el Partido Popular, lo es para todos porque con aquella dana se fue la confianza, se pisoteó la esperanza y se estranguló la vida de muchos que jamás volverán a vivir como antes de ese 29 de octubre de 2024. Y eso pasa factura y deja a la sociedad quebrada y profundamente herida. Llegados hasta aquí me pregunto cómo se pudieron cerrar tantos ojos y seguir por encima de las vidas que ya no estaban. Tormento y derribo.