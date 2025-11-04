Esposa de Cristo

En la rica tradición decimonónica de la literatura española abundan los personajes de curas y monjas. La Regenta, con el inolvidable y ensotanado, pero fieramente humano Fermín de Pas, marcó un hito. El protagonismo de esta clase de elencos fue decayendo durante el siglo XX, con notables excepciones, como el mosén de Crónica del Alba, de Sender, para desvanecerse en las últimas décadas.

Ahora, una directora, Alauda Ruiz de Azúa, trae a la actualidad el tema de las vocaciones religiosas. Lo centra en la «llamada» de una adolescente de diecisiete años, bilbaína, cuya decisión de entrar a un convento de clausura sacude los cimientos familiares y abre la puerta a un argumento contrastado por las dos opiniones -a favor o en contra de su ingreso en la orden- que entre sí pugnan.

Se sitúa la trama en el moderno País Vasco, donde sigue teniendo mucha influencia la iglesia. Esta vez no para esconder etarras en las sacristías, sino para librar una batalla por la captación de un alma. Tal lucha psicológica y espiritual se librará entre la madre superiora de la orden en la que Ainara -la muchacha en flor- plantea postular, y su tía, una madura y atractiva gestora cultural completamente agnóstica.

Entre esas dos mujeres, la monja y la intelectual, se establecerá un invisible territorio (el alma de la joven) por conquistar en una lucha sin cuartel, y sin fácil pronóstico, pues simultáneamente Ainara se debatirá entre su vocación religiosa y la atracción que siente hacia uno de los chicos del coro.

La película, muy aséptica en la exposición de unos y otros planteamientos, no llega a condenar ni a apoyar ninguno de ellos, permaneciendo en un difícil equilibrio, que al final se decantará por la opción espiritual y un subliminal mensaje ultracatólico. Cada personaje, cada miembro de la familia expresará su parecer, eso sí, su apoyo, resignación o franca oposición a «perder» una hija o a permitir que la «gane» la iglesia.

Una curiosa película, en principio anacrónica, fuera de onda, pero que se afana por interesar al espectador a base de situar en primer plano la difícil decisión de una muchacha que desea desposarse con Cristo y retirarse del mundo en absoluto silencio.