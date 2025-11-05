En sobre, y sin factura por favor

Entre las prerrogativas de los jueces de la independencia judicial, hay una, menor tal vez, pero bien chocante. Los jueces, algunos jueces, supongo, dan clases particulares a los aspirantes; cobrando, naturalmente. En la reforma de sistema judicial que propone el gobierno aparece una revisión de esta costumbre para que los jueces y fiscales que dediquen parte de su tiempo a este menester, lo hagan de manera trasparente; que se pueda saber cuántas horas dedican a esto, a qué precio, y a cuántos alumnos cada mes. Según elDiario.es el negocio, en negro, de jueces y fiscales puede llegar hasta los 4.000 euros al mes por preparar a opositores. Imagino: ¿y si algún aspirante se encuentra en algún tribunal con alguno de sus tutores? No sé. A saber.

De todas formas, esta parte de la reforma que afecta a la formación de la carrera de los futuros jueces y fiscales ha sido vista y «reflexionada» nada menos que por el Consejo del Poder Judicial, y ya se ha pronunciado al respecto.

Que no acaban de verlo, que al fin y al cabo, según dicen, dedican tiempo a sus pupilos más por generosidad que por dineros (hasta 4.000 al mes, y libres de impuestos, porque lo cobran de manea ilegal) ¿Ilegal dice usted? ¡Pero si son jueces o fiscales! Ya.

Según el mencionado diario, los opositores aseguran que es una práctica generalizada. Y algunos preparadores, siempre según el diario, han admitido esos pagos «en negro».

Como quiera que pueden pasar entre cuatro y hasta seis años para obtener la plaza de juez o de fiscal, muchos aspirantes se quedan en el camino. Echemos cuentas rápidas: cuatro a seis años sin ingresos y pagando al “tutor” entre dos y tres mil euros al año.

Hay que tener reservas en casa de los papás para el empeño del niño o niña, que a su vez, ha de echarle voluntad.

Hay que imaginar a un juez o fiscal de la Independencia judicial del reino echándose al bolsillo un sobre con 150, 200 o 300 si es de una esfera más alta, en gesto rápido mensual, antes de que se entere hacienda, y juntándolo en la cajita de ébano lacada en negro con los estipendios de los demás pupilos. Una pasta mensual, cobrada de forma ilegal por los mismos que persiguen ese mismo delito, y pagada por los que en un futuro enchironarán a los que hagan lo mismo que están haciendo.

Otro ejemplo glorioso de la mugre que desdice la pretendida inmaculada concepción de la independencia judicial española y de las JONS.

Los del Consejo ése que tienen montado, por supuesto, dicen que no es por la pasta, que es afán de servicio. Esto dicen, y se van a comer que tienen mesa reservada. Pagan en cash claro. Ah, y no les gusta la reforma del gobierno. ¡Nos ha jodido!

Viva España.