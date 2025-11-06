Imagen femenina

Bernat Soria fue ministro de Sanidad (julio 2007-abril 2009) con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente del gobierno. Su carrera profesional era cuando fue nombrado muy extensa: catedrático de Fisiología, director de un instituto de bioingeniería en Elche (Alicante), miembro de diferentes academias de investigación internacionales en el campo de la diabetes, donde era considerado un número uno, y reconocido con varios premios prestigiosos. El escaso tiempo que este valenciano permaneció en el ministerio nunca ha sido explicado y sobre su acción hay un dato que he recordado hoy y por lo que lo estoy citando. Planteó redimensionar las tallas femeninas, considerando que las modelos eran excesivamente delgadas y que esas imágenes llevaban a algunas niñas o adolescentes a querer imitarlas, cayendo en enfermedades alimenticias.

Acabo de ver un anuncio de la empresa Dolce & Gabbana en el que se ven varias personas y una de ellas, la principal, en el centro, es una modelo femenina, joven, que enseña parte de sus piernas. No exagero si digo que el grosor de sus muslos es inferior al de mis brazos. Me pareció un escándalo, una vergüenza, y me acordé del ministro Soria, cuya campaña intentando concienciar a la sociedad del error de permitir estos modelos fue un auténtico fracaso. He buscado información sobre el tema y compruebo que cada cierto tiempo hay alguna persona concienciada y también organizaciones que pretenden poner el acento en la extrema delgadez de las modelos femeninas. Siempre terminan en un absoluto fiasco.

Viendo esta imagen y pensando en lo importante que hay en una mujer, su cerebro, he buscado nombres de algunas, no todas, que destacan en una faceta donde tradicionalmente no han tenido apenas protagonismo, la política. Ángela Merkel en Alemania y Margaret Thatcher en Gran Bretaña dirigieron los destinos de esos países durante bastantes años; Ursula von der Leyen preside la Comisión Europea; Marine Le Pen es la líder del principal partido de oposición en Francia y, según las quinielas, podría ser la próxima presidenta de esa república; Jacinda Arden fue una magnífica primera ministra de Nueva Zelanda; Mette Frediksen es en la actualidad quien lidera el gobierno en Dinamarca; Georgia Meloni preside el Consejo de Ministros de la potente Italia; Sanae Takaichi primera ministra en Japón y, finalmente, quiero citar a alguien en quien quiero detenerme: Claudia Sheinbaum, presidenta de la república mexicana.

Que un país tan machista como México tenga una mujer al frente de su política es un logro que muchos no imaginábamos hace un tiempo. Debemos atribuir este acierto a la habilidad de los dos grandes partidos que pusieron como candidatas a dos mujeres, con lo que no dieron opción a quienes siempre hubiesen preferido a un hombre. Ya lleva un año en el cargo con gran aceptación popular.

El primer escollo que tuvo que superar fue el de su padrino, el anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, alguien dotado de un enorme carisma y que dejó en alguna intervención la duda sobre la tutela que querría ejercer sobre su sucesora. Esta, con personalidad propia y fuerte, supo desde el principio marcar distancias, aplaudiendo las políticas de su predecesor, con quien le une la ideología, pero explicando siempre que es necesario que ella es la presidenta y que sus políticas no serán las de AMLO. Sus retos eran enormes: economía; desigualdades fuertes; relación con el complicado vecino del norte, EEUU y su presidente, Donald Trump; los cárteles de la droga; y, tal vez el más complicado, la violencia cotidiana y salvaje.

En los dineros la salvaje política arancelaria de Trump amenazó a México y Canadá, sus dos vecinos, con el abismo, pero más allá de amenazas y de pasos adelante y hacia atrás, Sheinbaum ha logrado minimizar los daños redirigiendo algunas de sus exportaciones y buscando nuevos mercados menos agresivos para sus compras. Su antecesor dejó un magnífico legado en políticas sociales, especialmente hacia los campesinos y los arrabales de las grandes ciudades, siendo la actual presidenta la encargada de esta gestión. Con inteligencia ha mantenido, e incrementado, esta acción dirigida hacia los más desfavorecidos. Con Donald Trump ha utilizado la opción más lógica, dureza, pero con guante de seda, dándole al norteamericano algunas victorias en su lucha contra el narcotráfico con entregas de capos reclamados en EEUU, así como el compromiso de extremar la vigilancia en la frontera para evitar el ingreso de personas sin permiso de entrada. La violencia en México es endémica gracias al vecino del norte, donde se consume mucha droga y el narcotráfico es muy rentable, por lo que los muertos son daños colaterales.

De momento las cifras de la actual presidenta no son peores que los de su antecesor, lo que ya es un buen comienzo. Las encuestas que se han hecho al año de acceder a la más alta magistratura del Estado explican que los mexicanos aplauden mayoritariamente su labor, lo que indica que lo está haciendo bien y que maneja con habilidad la comunicación. Si los de Dolce & Gabbana fueran listos harían una campaña publicitaria con ella y no con esas modelos famélicas.