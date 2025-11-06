De Utebo a El Puerto

El Puerto de Santa María ha recuperado su Feria del Libro, buena noticia, y su comisario me invita a dar una charla sobre Experiencias después de la muerte, en base a mi novela Casa de indianos. Acepto encantado, claro, pues negarse a ir a El Puerto sería tan irracional como la materia de mi libro. Me comenta el comisario que algunas de mis sugerencias coinciden con las reflexiones que, en el plano teórico, el doctor Sans viene exponiendo desde un punto de vista científico y filosófico, cimentando sus conclusiones en la existencia de una «supraconciencia» o pervivencia espiritual más allá del final teórico de eso que llamamos «cuerpo», debido a eso otro que llamamos «muerte».

Precisamente la semana pasada, en Utebo, tuve ocasión de disfrutar de un coloquio con lectores sobre estos mismos temas, tan universales y, al mismo tiempo, tan particulares, pues la mirada al sepulcro y a la eternidad es siempre, en última instancia, individual. Común a la especie y al sujeto sería, me parece, el anhelo de la inmortalidad, ese sueño que nos proyecta a paraísos espirituales, a un ámbito invisible, etéreo, incorpóreo, donde veremos para siempre el rostro de Dios. En el debate surgieron otras muchas cuestiones que oscilaban entre la literatura, el pensamiento y la religión; entre la ficción, el sistema y el dogma.

Puede presumir Utebo, además de ciudad acogedora y moderna, de una magnífica instalación, recientemente inaugurada por la consejera de Cultura, Tomasa Hernández, donde celebrar estos y otros muchos eventos. Su biblioteca, una joya primorosamente gestionada por Laura Morón y su equipo, acaba de estrenar una serie de soberbias aulas. Y, en el edificio contiguo, una Sala de Estudio que está siendo muy demandada por los jóvenes y no tan jóvenes habitantes de esta ciudad dinámica que crece sin parar. Es quizá por ello que, siempre que veo a su concejal de Cultura, María Ángeles Larraz, anda en tres o cuatro frentes; por no decir la alcaldesa, María Jesús Sariñena, tan activa como sensible al valor de la educación y de la formación continuada.

De Utebo a El Puerto de Santa María... casi ná.