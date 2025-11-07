Hay personas que no tienen más objetivo que comportarse como moscas, siempre molestando, siempre pesadas por el simple hecho de serlo. Hace no muchos días el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, refiriéndose a Junts, dijo: «Pesados». Y la palabra caía con toda su fuerza y con toda su épica. Porque lo que hace Junts es un poco lo que hacen las moscas, que siempre están merodeando con su pesado aleteo sin aparentemente aportar nada, solo su deseo de estar y ser principalmente pegajosas.

Seguro que hay una cabeza pensante en ese partido y seguro que esa cabeza sabe que ojalá nunca hubiera llegado ese séptimo diputado, que los hizo convertirse en pesadas moscas y cabalgar con ruedas de molino, porque nada podían hacer, o así lo entendieron, que no fuera apoyar el gobierno de Sánchez. Y lo apoyaron reclamando esto y lo otro, cosas que en buena medida no dependían de Sánchez, lo que les abría las puertas para andar controlando la corriente según viniera la marea.

Al menos eso pensaban, hasta que se han dado cuenta de que en ese estar sin estar se han convertido en moscas que no aportan nada y que solo crean ruido sin contenido alguno, mientras su principal competidor en Cataluña, Aliança, va sumando apoyos y cortando distancia. ¿Y ahora qué?, se preguntó esa cabeza pensante y concluyó que lo mejor sería anunciar que no apoyarían más al gobierno de coalición de Sánchez, aunque lo que hubiera que apoyar fueran propuestas que ellos mismos habían formulado, y que tampoco permitirían una moción de censura apoyando a Feijóo porque, según sus cálculos electorales, eso les haría perder aún más votantes. Y si ya eran pesados con tanto ir y venir, han alcanzado el diploma con este no ir ni venir que los deja en una situación muy delicada y que de alguna forma hace que su discurso se deshilvane y pierda consistencia, lo que les obliga a explicar las cosas en demasía, como si fueran incomprensibles, que en ocasiones lo son.

Y mientras, los del PSOE se frotan las manos, porque ahora los de Junts, aunque sigan revoloteando insistentemente, molestan menos, y Feijóo aplaude su decisión, porque lo último que necesita en estos momentos el líder del PP es tener que someterse a una moción de censura con Vox y Junts como compañeros de viaje. Así que todos contentos, aunque alguno, el tiempo lo dirá, haya iniciado un vuelo en descenso y con alas de plástico.