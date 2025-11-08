Almas gemelas

Según Platón, antiguamente las personas tenían dos caras, dos sexos, cuatro brazos y cuatro piernas, pero fueron separadas de forma cruel por los dioses, cortadas en dos se podría decir, y desde entonces las personas buscan desesperadamente a esa media entidad que les completa. Todos tenemos una media naranja, un alma gemela en algún lugar del mundo, solamente tenemos que encontrarla para ser felices como en los tiempos primigenios. Ay, soy un romántico, no lo puedo evitar, este tipo de historias me pierden. Y la película Together, rutilante debut de Michael Shanks, bebe directamente de ese mito romántico. La cinta está protagonizada por Allison Brie y Dave Franco, actores casados en la vida real, que aquí encarnan a una pareja en crisis que decide mudarse al campo, como si el campo solucionara los problemas. Las mudanzas en las películas dan mala espina, no nos vamos a engañar, y para que quede claro que la película es de terror, y no solamente una comedia romántica, la profesora y el músico protagonistas no tardan en perderse en el bosque (los bosques, está visto, son lugares para perderse en todos los sentidos) y acaban cayendo en una extraña caverna (Platón de nuevo, aunque la referencia anterior al filósofo sería de la obra El banquete). En la caverna entran en contacto con una fuerza misteriosa y de alguna manera comienza la pesadilla. Es una película pequeña, sencilla, pero muy valiente y estilizada, no parece para nada una ópera prima, y los efectos especiales lucen maravillosamente bien. Tiene imágenes muy potentes y poéticas que se quedan grabadas a fuego tras su visionado, metáforas visuales que refuerzan el mensaje de la historia y la dotan de capas de profundidad. A mi modo de ver, el maestro David Cronenberg sigue siendo una referencia para los nuevos directores a los que les da por retratar la nueva carne; es imposible no pensar en él en esta body-horror singular. Y la pareja protagonista lleva todo el peso de la función sobre sus hombros maltrechos; Allison y Dave están sobresalientes; es un acierto que sean pareja en la vida real, ya que tienen una química evidente y cuentan con muchas escenas de gran complicidad física que supondrían una locura para cualquier coordinador de intimidad. Viva el amor y vivan las almas fusionadas. Como canta Loquillo: "Pégate a mí".