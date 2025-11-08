No me consta, no lo sé, no lo recuerdo

Desde que una infanta hiciese popular este tipo de declaraciones en un juzgado, han servido a multitud de investigados para evadir la respuesta a preguntas complejas y que podrían poner en serios aprietos al interrogado, si respondiese con la vedad. Lo observamos en las declaraciones de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en la Comisión de Investigación del Senado, la semana pasada y esta, Pilar Sánchez Acera, la exdirectora del gabinete de Oscar López (en la Moncloa), en calidad de testigo, en el juicio que se está realizando al Fiscal General del Estado. No sin cierto desparpajo, dijo que el famoso mensaje "le viene de un medio de comunicación" ¡que no puede recordar! y tampoco recuerda el nombre del periodista que se lo envió.

Para más intriga, si cabe, también borró todos sus mensajes –un técnico del Ministerio de Transformación Digital los eliminó– y cambió de terminal telefónico. Casualmente, hizo lo mismo que el propio Álvaro García Ortiz. Espero, con cierta ansiedad, a las declaraciones de este señor, la próxima semana, para ver que explicaciones da, sobre la orden que dio a la Fiscal Provincial de que le enviase los correos habidos entre el Fiscal del caso y el abogado defensor, de un ciudadano particular, expresamente, al margen de los canales oficiales, con información reservada, a su correo personal y no al oficial. Supongo que la Agencia de Española de Protección de Datos haya abierto un expediente sobre este asunto, ¿o es mucho suponer?

Por mucho que Patxi López se empeñe en confundir a la opinión pública, trasladando que García Ortiz ha sido procesado por defender la verdad, la verdad es que está siendo procesado por presuntamente haber cometido un delito de revelación de secretos. Así lo evidenció la sala de apelaciones del Tribunal Supremo: "Fue el Fiscal General quien recibió personalmente y al margen de los canales oficiales la información reservada que posteriormente se filtró a la prensa".

Se ha abierto un nuevo frente al PSOE en la Audiencia Nacional, una investigación por blanqueo de capitales y financiación irregular. Con toda la información sobre los sobres con el logotipo del partido que ha salido en la actualidad diaria, resultaría ciertamente extraño que el SEPBLAC no haya abierto ningún expediente y la oficina bancaria donde se realizaban los reintegros no haya informado de los mismos, al SEPBLAC.

La forma en que se está ejerciendo el poder en España no responde a los valores que compartimos la mayoría de los ciudadanos. Y no es un debate entre izquierda y derecha.