Mazón hundido, Feijóo tocado

Todavía colea la dimisión de Mazón, y más que va a colear por dos razones. La primera: poco a poco se irán sabiendo los detalles sobre El Ventorro, el parquin, los ratos de desconexión o los vídeos manipulados. La segunda es que, aunque sea en funciones, Mazón todavía es presidente de la Generalitat Valenciana. Están buscando sustituto en el PP, pero necesitan de Vox y parece que les está poniendo el listón alto. Posiblemente Vox termine por doblarle el brazo al PP, aunque no será ni rápido, ni indoloro. Y si no se lo dobla, elecciones hacia marzo. Y pudiera ser que perdieran la Generalitat, lo cual sería un mazazo enorme para Feijóo.

Lo acaecido con Mazón se resume en dos pasos. El primero: falta de responsabilidad que deriva en tragedia. El segundo: esparcir mierda y mentiras a los demás. Los dos pasos son marca de la casa del PP. Recordemos las armas de destrucción masiva en Irak, los cuerpos que recibieron los familiares de los militares del Yak-42, los hilillos de plastilina del Prestige, el despido en diferido de Bárcenas, esa operación de desprestigio del PP que fue la trama Gürtel, los atentados de ETA el 11-M, o por volver a Valencia, la magnífica y profesional cobertura que hizo Canal Nou del accidente del metro. Siempre es el mismo patrón: primero cagarla y luego mentir y echarle la culpa a otro. Y aquí a mí me asalta una duda. ¿Son imbéciles y a pesar de las múltiples experiencias repiten este patrón pensando que va a funcionar? O por el contrario, ¿este comportamiento casi siempre funciona, y precisamente los imbéciles somos los que creemos que solo lo han usado cuando se les ha pillado? Supongo que me voy a quedar con la duda.

De todo el tema dana-Ventorro Feijóo sale muy tocado por varias razones. En primer lugar, está claro que no manda del todo en el PP. Si no, no se explica que Mazón haya tardado tanto en dimitir. En segundo lugar, ha creado un mito más en la leyenda negra del PP. Dentro de 20 años seguiremos acordándonos del Ventorro, como nos acordamos hoy de los hilillos de plastilina. Y finalmente, la dimisión vuelve a mostrar que Feijóo está en manos de Vox, lo cual no le ayuda nada si quiere dar una imagen moderada. O les da a Vox todo lo que le pidan rápido para que se acabe pronto. O les da un poco menos, pero entonces la agonía durará mucho, puede que hasta junio como vayan a elecciones. ¿Se acuerdan de cuando la candidata del PP en Extremadura firmó con Vox en plena campaña de las generales? Feijóo está tocado, o como dijo el presidente: ánimo Alberto.