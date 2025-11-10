Los analistas del ecosistema mediático contemporáneo sitúan a mediados de los noventa, coincidiendo con la expansión de Internet, el «giro narrativo» que propició el imperio del storytelling. Las redes sociales no han hecho sino intensificar la consolidación de un Matrix que, todo apunta a ello, se nos ha ido de las manos. Este río virtual revuelto ha sido aprovechado sobre todo por los nuevos gurús de la ola reaccionaria, vitaminados por fondos interesados, para alentar teorías de la posverdad, realidades alternativas y otras paparruchas que han amortajado el concepto de rigor, verdad y honestidad, muy especialmente en la política y el periodismo.

Al cobijo de estas interesadas operaciones de redefinir el mundo (virtualizado) han florecido nuevos políticos como Trump y sus patéticos imitadores. Aquí la fachosfera patria no hila tan fino, pero tanto la extrema derecha de Vox como la contagiada derecha extrema del PP han entrado en el juego de Matrix con la inestimable colaboración de muchos togados y periodistas. Los primeros buscan tumbar un gobierno «ilegítimo» por el bien de su España y de sus carreras; los plumillas turiferarios lo son por ser paniaguados (sobre todo de la gran mecenas de la Villa y Corte). Eso explica que el caso de un señor (novio de la citada patrona) investigado, según ha corroborado la Audiencia Provincial de Madrid, por fraude fiscal y falsedad documental (por ahora) se haya convertido en el caso del Fiscal General del Estado por unas filtraciones sobre las que no hay pruebas ni indicios sólidos.

Esa realidad alternativa fue ideada por la fantasiosa mente maquiavélica de MAR y fue alentada por colaboradores necesarios en la judicatura y las rotativas corsarias. El caso Mazón, el president que no estuvo en el puente de mando cuando su barco se inundaba, se ha querido convertir en otro que apunta a la negligencia del gobierno central. Pero esas realidades alternativas de la Carcunda tienen, como la mentira, las patas quebradas y se desmoronan ante el embate de los hechos y de la realidad genuina. Eso está pasando en las operaciones de lawfare chapucero que están intentando cercar al gobierno con más insidia que pruebas y con la complicidad de los medios mercenarios, cada vez más desprestigiados para beneficio de RTVE. Y ocurre también cuando se viene abajo el cartón piedra del Wonderland de las autonomías del PP evidenciando el deterioro intencionado de los servicios públicos: acoso a la Sanidad (cribados en Andalucía) o a la enseñanza (inanición de las universidades madrileñas), entre otros. Nunca fue tan necesario ser realista.