Fuerzas globales

¿No tenemos la sensación de que el mundo está cambiando a mucha velocidad? Tanta, que incluso renunciamos a la tarea de entender la totalidad y complejidad de dichas alteraciones, pues no nos resulta posible seguir su evolución ni formarnos opiniones definitivas sobre ellas. Mutaciones que afectan no solo a la vida cotidiana, a nuestros usos domésticos y laborales, sino al conjunto de un globo terráqueo en el que, cada vez, quedan menos lugares aislados, y cuya progresiva uniformidad se va imponiendo, haciéndonos más iguales, pero más vulnerables en aspectos en que antes no lo éramos.

Una ayuda seria, amena y práctica a la vez nos la presta el nuevo mapamundi del sello Ariel titulado Las fuerzas que mueven en el mundo. Tres autores, José Luis Marín, Albaro Merino y Celia Hernando han unido fuerzas y talentos para elaborar análisis y presentarlos de una manera resumida y gráfica. Los temas del atlas son muy variados, pero todos pertenecen a la actualidad y, de una manera u otra, están relacionados entre sí.

Iremos repasando y entendiendo mejor el ocaso de la guerra fría; la descomposición del bloque del este; el 11-S; la caída del Daesh; el nacimiento de los gigantes tecnológicos; la gran recesión de 2008; la balanza económica entre China, Estados Unidos y la Unión Europea; la soterrada lucha de Brics contra el G7; la nueva ruta china de la seda; los principales ejes del comercio marítimo; los nodos del transporte aéreo; las arterias de internet; la exploración de los mares; los recursos estratégicos; la situación de enfrentamiento de Rusia contra la OTAN; la situación de Oriente Próximo y el conflicto árabe-israelí; los principales retos de la geopolítica de Asia-Pacífico; el desafío de la carrera demográfica; la crisis y el cambio climático; las redes internacionales del narcotráfico.

El capítulo final está dedicado a España. Nuestro país es analizado y mapeado desde el punto de vista de su «economía de sol y playa», en su calidad de «huerto de Europa» y de «frontera de Europa». Profundizándose también en las relaciones con Gibraltar y Marruecos y en la expansión de la lenga española en el mundo. Utilísimo.