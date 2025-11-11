Hagan caso: vacúnense

«Nos chupaba los pechos para ayudarnos a no contraer enfermedades como el cáncer». Lo leo en este periódico, en una información tremenda sobre el juicio a responsables de una secta. Y la frasecita me viene bien para ilustrar lo que es el pensamiento mágico opuesto al pensamiento científico. Desde la supuesta superioridad occidental mostramos nuestra sorpresa cuando leemos cómo en algunos ámbitos africanos, y no sólo africanos, la amenaza de los efectos del vudú puede condicionar decisiones que determinan la vida de la gente. Lo mismo solemos pensar cuando nos hablan del «mal de ojo» que servía para explicar enfermedades y trastornos varios.

El pensamiento mágico es muy corriente también en una sociedad tan tecnificada en la que la Ciencia ha tenido avances espectaculares. Quizá más corriente de lo que podíamos pensar. Estos días en los que las autoridades sanitarias nos llaman a la vacunación vuelven a escucharse los mismos argumentos antivacunas propios del «cuñado» más ignorante, defendidos con pasión, oponiéndose a la evidencia científica. En los tiempos de la información, con las generaciones se supone que mejor formadas, sigue habiendo antivacunas, terraplanistas, negadores del cambio climático, negadores de la evidente violencia de género, creyentes por tanto en mentiras increíbles que determinan sus vidas. Igual que a las víctimas del vudú.

Las eficientes enfermeras de mi Centro de Salud, mientras me administran la de la gripe y la del covid, me cuentan que en mi barrio este año la campaña va muy bien y que los mayores están respondiendo a la llamada masivamente. Eso habla estupendamente del nivel cultural de mis vecinos. Poner en cuestión a estas alturas las vacunas es incomprensible e inaceptable porque afecta a la salud individual y de grupo. Confío en los sanitarios. Confío en la Ciencia, aun sabiendo que en la misma no hay dogmas y que a menudo se corrige a sí misma. Pero la reciente experiencia de la pandemia debería haber acabado con la estupidez y sin embargo sigue habiendo gente que se cree antes lo del «mal de ojo» que lo que le diga su médico. No tienen remedio.