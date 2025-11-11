Un viaje necesario y oportuno

La visita oficial de los reyes de España a China, la primera desde que Felipe VI asumió la corona, constituye una oportunidad para reforzar los lazos con un país que ya es nuestro cuarto socio comercial y que juega un papel cada vez más importante en el mundo. El alto contenido económico de la visita, que culminará el miércoles con la firma de nueve acuerdos bilaterales por parte del rey Felipe VI y el presidente Xi Jinping, revela el objetivo principal de un viaje destinado a revisar el fuerte déficit comercial de cerca de 40.000 millones de euros que presentan, para España, las relaciones comerciales entre los dos países.

Los dos encuentros previstos con empresarios chinos y españoles están orientados a restablecer una balanza comercial más equilibrada, en la que China no opere solo como la gran fábrica del mundo sino como un mercado más abierto a las exportaciones. No será fácil conseguirlo, en tiempos de recrudecimiento de la guerra comercial entre Washington y Beijing, y de tensiones con Bruselas por la asimetría de las relaciones comerciales entre la UE y China. Sin embargo, España debe explorar todas las posibilidades de avanzar en intercambios más equilibrados, como lo han hecho Alemania, Italia y Holanda, que mantienen relaciones fluidas con Beijing.

No se trata sólo de facilitar las exportaciones de vino, aceite de oliva o porcino, las más significativas hasta ahora, sino de mejorar las condiciones de penetración en el mercado chino de las 14.000 empresas españolas que exportan a este país y de las 4.000 empresas españolas instaladas en China.

Algunas fuentes de la oposición han destacado el protagonismo de la Moncloa en el viaje, obviando que todos los desplazamientos oficiales de Sus Majestades se llevan a cabo en coordinación con el Gobierno. La última visita real española a China fue en 1995. Han pasado treinta años durante los cuales China ha experimentado cambios prodigiosos en todos los órdenes. En consecuencia, la presencia de Felipe VI y de la reina Letizia es del todo oportuna, teniendo en cuenta el potencial de intercambios existente entre ambos países.

Es cierto que el último viaje a China del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en abril de 2025, en pleno recrudecimiento de las tensiones comerciales con Estados Unidos, provocó críticas en la administración Trump, y suscitó algunos recelos en Bruselas. Sin embargo, nada permite, en la agenda de los reyes, situar este viaje en un contexto de confrontación con Estados Unidos. Por otra parte, una mejora de las relaciones bilaterales de China con España, o con cualquier otro país, puede y debe servir para mejorar las relaciones con la Unión Europea, en cuyo marco se establecen los acuerdos comerciales de todos sus miembros con terceros.

En cualquier caso, habrá que esperar a conocer el contenido los acuerdos que Xi Jinping y Felipe VI firmaran el miércoles, en el Gran Palacio del Pueblo, para hacer un balance definitivo de la visita. Por el momento nos parece una contribución valiosa al diálogo multilateral, como forma de contribuir a resolver los litigios comerciales, las preocupaciones en materia de seguridad tecnológica, o la necesidad de avanzar, en todo el mundo, en el respeto de los Derechos Humanos.