Opinión
Todos con Alicia
Uno de mis libros favoritos de todos los tiempos (lo he confesado en muchas entrevistas) es Alicia en el país de las maravillas, y su continuación, Alicia a través del espejo (yo me leí las dos obras en una edición de Plaza y Janés en la que aparecían ambas junto a La caza del Snark, las tres obras capitales de Lewis Carroll), así que no me podía perder por nada del mundo la exposición Los mundos de Alicia. Soñar el país de las maravillas, que podéis visitar en CaixaForum Zaragoza hasta el 1 de marzo de 2026. El origen del libro es bien conocido.
Todo comenzó en 1862, cuando Charles Dodgson, matemático, fotógrafo y escritor británico (que tomaría el seudónimo de Lewis Carroll para firmar sus historias), en un paseo por el Támesis con un amigo y las tres hermanas Liddell (Alice, Edith y Lorina) parece ser que tuvo que entretener a las tres niñas con un cuento onírico sobre las aventuras de una niña muy curiosa llamada Alicia. La Alicia de carne y hueso, Alice Liddell, le suplicó que escribiera la historia para poder conservarla, y de semejante manera ese relato oral improvisado acabaría siendo Alicia en el país de las maravillas, publicado en 1865.
El libro arranca con un poema que rememora cómo cobró forma: «En la dorada tarde nuestra barca se desliza sin prisa. (…) Me piden que urda un cuento. ¿Mas cómo va a oponerse una voz sola a tres lenguas a un tiempo?». ¿Y cómo va uno a resistirse a descender por la madriguera y visitar semejante exposición? Así es, sucumbimos sin remedio y nos adentramos en una muestra dividida en cinco secciones: La invención de Alicia, A través de la pantalla, Alicia, puerta a otros mundos, Alicia en escena y Convertirse en Alicia.
Una visión de la influencia de los dos libros protagonizados por esta heroína victoriana (pero tremendamente moderna) a través de la literatura, el cine, la fotografía, las artes plásticas, el diseño, la moda, la ciencia y el teatro. Hay bocetos del propio autor e ilustraciones y pruebas que John Tenniel creó para la publicación del libro. Vemos obras de arte de Salvador Dalí, Max Ernst, Leonora Carrington o Aldous Huxley; vestuarios de alta costura; carteles de obras de teatro y musicales. Y se suceden escenarios icónicos como la fiesta del té del Sombrerero Loco, el estanque de las lágrimas o los naipes de la Reina de Corazones. La exposición parece decirnos: ¡Bébeme!
Suscríbete para seguir leyendo
- David Navarro regresa 11 meses después al Real Zaragoza
- Indignación en Navarra tras la nueva inversión de BSH en Zaragoza: el Gobierno de Chivite no descarta ir a los tribunales
- La mayor residencia de estudiantes de Zaragoza pasa el 'ecuador' de sus obras: la clave para ir más rápido de lo previsto
- Otro edificio histórico en desuso renace en Zaragoza: una residencia para 305 estudiantes se abrirá en 2027 en el Santa María Reina
- Este es el barrio de Zaragoza en plena expansión que contará con 1.514 viviendas nuevas en 2030
- El Ayuntamiento de Zaragoza cumple con La Romareda y paga los 3,1 millones que tenía pendientes este año
- Un joven atropella con un patinete a un policía en Zaragoza tras robar una cadena de oro: 'Paradlo, paradlo
- Pedro Sánchez acusa al Gobierno de Aragón de cerrar casi 700 camas en los hospitales de la comunidad