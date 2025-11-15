Otra grieta en el 'muro'

Uno de los muchos defectos o carencias de la casta dirigente estriba en su falta de retentiva histórica. No ya de la historia antigua, sino, lo que parece más grave, de la moderna o contemporánea, que tampoco manejan; incluso, para colmo, de la más reciente, la que no exigiría otro estudio que la experiencia, el hecho de haberla vivido.

Recordemos. Hace cuatro días, dos nuevos y jóvenes partidos políticos, Ciudadanos y Podemos, emergían de la nada para, con asombrosa rapidez, instalarse cómodamente en grandes espacios electorales.

Entre ambos lograron, en su mejor resultado, más de cien diputados. Esto es, un tercio del Congreso. Posición que les permitiría aspirar a entrar en el gobierno (como de hecho lo conseguiría Pablo Iglesias) o bien liderar la oposición. Pero tanto Iglesias como, sobre todo, Albert Rivera, de Ciudadanos, desaprovecharían ese gran caudal de votos y esperanzas, terminando por defraudar a sus electores y abandonar la política (de la «efebocracia» sólo queda Pedro Sánchez).

Parte del éxito que Cs y Podemos obtuvieron hace ahora una década, y hasta la penúltima legislatura, se debió, además de a sus propios aciertos y méritos, que sin duda los tuvieron, a los errores de sus principales rivales. Porque tanto el PP como el PSOE se hallaban entonces inmersos en una crisis debido a la corrupción (la derecha) y a la ausencia de liderazgo (la izquierda). Al mostrar ambos pilares del «muro» democrático semejantes muestras de desorientación y debilidad, este se resquebrajó y por sus grietas se coló el fresco viento de los nuevos partidos.

Lo mismo, o muy parecido, está sucediendo ahora mismo, ¿no creen? Es algo tan obvio que lo único realmente asombroso es que la casta no se haya dado cuenta. La crisis de liderazgo del PP, con un Feijóo que cada día ofrece menos fortaleza y seguridad, y con un PSOE lastrado por la corrupción, vuelve a resquebrajar el «muro» con claros huecos por donde otras ideas y siglas perfectamente podrían colarse.

De momento, a quien más están beneficiando PSOE y PP con su lerdo enconamiento es a Vox, que crece sin hacer otra cosa que recoger el fruto de sus errores. ¡Y ojo que la grieta no se ensanche más! Porque el riesgo de que los de Abascal ganen unas elecciones o vayan a estar cerca de hacerlo, es, desde mi modesto punto de vista, tan real como nuestra historia reciente.