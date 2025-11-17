Vampirismo

El mito del vampiro ha generado tal cantidad de versiones que resulta imposible someterlas siquiera a un somero inventario. Pero no sólo pertenecen al pasado, como tantos otros iconos literarios, sino que su constante renovación convierte a este arquetipo en uno de los más feraces de la historia de la literatura. Su consagración como ser ultraterreno capaz de poner en jaque a los humanos mediante el recurso de beber su sangre mientras ellos dormían llegaría con la excelsa novela del irlandés Bram Stoker, Drácula, un clásico para la eternidad.

Sin embargo, su aparición formal se remontaba varias décadas atrás en aquel siglo XIX en el que el conde aprendería a vivir, además de en sus secretos sepulcros de los Cárpatos, entre las páginas de los libros. Su nacimiento formal hay que situarlo en el entorno de Lord Byron. Pero no sería el poeta inglés su creador, sino, curiosamente, su secretario y médico personal, un personaje llamado John William Polidori, quien, al servicio del hipocondríaco Byron, hubiera pasado desapercibido de no haber escrito y firmado un relato largo, o novela corta cuya magia convocó por primera vez a esa espantosa bestia dormida en el infierno.

Lo hizo, escribió Polidori aquel inspirado relato en 1816, en una villa del lago Leman, en Suiza, respondiendo afirmativamente al desafío que una noche de tormenta lanzó Byron a quienes con él compartían la cena en medio de un espantoso (pero ciertamente muy romántico) concierto de rayos y truenos: Percy B. Shelley, su esposa Mary y el propio Polidori. Siendo paradójicamente estos dos últimos -en un principio, los menos dotados para las letras-, quienes inclinarían a su favor el reto imaginando monstruos que habrían de causar un inmenso efecto en la imaginación de los lectores: Frankenstein, la criatura de Mary Shelley; y el vampiro de Polidori.

El médico de Byron alumbró una trama protagonizada por un joven inglés, Aubrey. De manera casual, conocerá a un aristócrata llamado Lord Ruthven, con quien recorrerá Europa hasta que una espeluznante revelación le haría comprender la verdadera naturaleza de su compañero.

Ediciones Invisibles acaba de reeditar El vampiro de John William Polidori, precursora joya cuya lectura iba a iniciar a millones de seguidores (aunque él nunca lo supo) en el alucinante mundo del vampirismo.