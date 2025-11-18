No es una idea original mía. Me la sugirió un amigo al lado del puente del Tercer Milenio. La cuestión es que algunos políticos son muy propensos a la foto de inauguración pero no existe la foto del «mantenimiento». Sería una foto que el político conseguiría cuando se haya hecho el mantenimiento de unas instalaciones, de una infraestructura o en este caso de la gran herencia que nos dejó la gestión del alcalde Belloch con motivo de la Expo. La actual alcaldesa se está preparando un álbum de fotos de inauguración con las obras previstas en las vísperas de las próximas elecciones, pero del mantenimiento no se hace ninguna foto. El parque del agua languidece, las instalaciones artísticas que ya no existen, la basura que no se recoge y cría malvas durante años, las vallas oxidadas, caídas a trozos que no sirven para nada a no ser que las dejen para retener los miles de plásticos que se quedan en la zona cada día de mercadillo.

Del huerto pedagógico ya casi no quedan ni los carteles, ya es un erial. Por las playas ha pasado un tornado y está todo roto y las hierbas alcanzan ya el metro de altura. Eso sí, nos gastaremos otro pastón en poner bombillas en el centro para regocijo de los comerciantes, supongo. Y foto con cava. Lo mismo que Ayuso y sus cañitas. La rendición de cuentas debería incluir el mantenimiento de las propiedades públicas que son de todos aunque estén en los barrios o alejados de la Plaza del Pilar y del Paseo de la Independencia y no sólo las pomposas inauguraciones.

Los informativos de la televisión aragonesa se han convertido en el gabinete de prensa del Sr. Azcón y de la señora Chueca y con todo respeto a los profesionales que los hacen, supongo que presionados y mal pagados, se han convertido en un álbum de fotos de los que mandan. Azcón y su gobierno, Chueca y el suyo, hasta en la sopa. Cualquier cosa es noticia a mayor gloria del que manda. Ya no veo más que El tiempo porque los de deportes hacen llorar y no por culpa suya. Pero nunca es noticia el mantenimiento de lo común, a no ser que haya negocio por medio para alguien, casi siempre los mismos.