Cuando eres joven y decides ir a la universidad, partir parece casi un rito de paso. Crees que el mundo comienza más allá de tu calle, que crecer es sinónimo de alejarse y que volver a casa, tarde o temprano, será un acto natural, casi inevitable. No imaginas que, en realidad, ese camino de ida no siempre tiene regreso. Te marchas convencido de que la vida te espera en otro lugar, sin pensar demasiado en lo que dejas atrás, con la seguridad ingenua de quien aún no ha aprendido a medir el coste invisible de las decisiones.

La ciudad te recibe con un brillo que deslumbra: su oferta infinita de ocio, la diversidad de rostros, la sensación de anonimato que te permite reinventarte, y sobre todo la promesa de oportunidades profesionales que parecen imposibles en un entorno pequeño. Ese nuevo mundo se convierte en un imán; te absorbe, te entusiasma, te transforma. Lo que al principio parecía una etapa temporal empieza a estirarse. Te dices que volverás cuando termines la carrera, luego cuando encuentres un buen trabajo, después cuando ahorres un poco más... y así, casi sin darte cuenta, el regreso se va diluyendo en un horizonte cada vez más difuso. Con los años, sin embargo, algo cambia. Madurar implica aprender a mirar atrás sin miedo, a entender que no todo lo que se gana compensa lo que se pierde. Cuando formas una familia, cuando el tiempo ya no te pertenece solo a ti, cuando la prisa se convierte en una compañera incómoda, empiezas a cuestionarte si la ciudad ofrece realmente aquello que necesitas o solo aquello que parece necesario porque todos lo persiguen. Descubres que el sosiego, la pausa, el silencio y la cercanía son bienes escasos en el mundo urbano, y que tal vez su ausencia pesa más de lo que imaginas. Alejarse de quienes te quieren nunca es una buena decisión a largo plazo.

En ese sentido, los pueblos, esos lugares que abandonaste convencido de que eran demasiado pequeños para tu ambición juvenil, se revelan entonces como espacios llenos de una riqueza distinta: la calidad sobre la cantidad, el ritmo humano frente a la urgencia, la comunidad frente al individualismo. La vida allí no es más pobre; es simplemente más lenta, más consciente y, en muchos sentidos, más auténtica.

Se respira mejor, se escucha mejor y, sobre todo, se vive mejor. Basta con salir al campo, cruzarte con un vecino y acabar hablando veinte minutos sobre la cosecha, el tiempo o la vida. Ese tipo de presencia –que en la ciudad parece un lujo imposible– es el pan de cada día en nuestros pueblos. A veces, esa revelación no llega por reflexión adulta, sino a través de la mirada limpia de los niños. En mi caso, fue mi hija de cuatro años quien, sin discursos ni análisis, me dijo un día: «Papá, en los pueblos se está mejor».

Su explicación era sencilla, lógica y profundamente verdadera: allí tenía más tiempo para jugar, más espacio para correr, más oportunidades para sociabilizar sin pantallas ni prisas, y más presencia familiar. La ciudad, con su ritmo trepidante, reduce la vida a una carrera constante; el pueblo, en cambio, la abre como un territorio de posibilidades.

Esa frase suya quedó flotando en mi cabeza como una canción conocida que de repente vuelve al recuerdo. Y quizá no sea casual: todos tenemos una banda sonora que nos conecta con nuestras raíces. En mi caso, cada vez que escucho Volveré a empezar de José Antonio Labordeta –esa mezcla de nostalgia, cariño y dignidad que solo él sabía cantar– me descubro tarareándola sin querer, como si me recordara suavemente que mis pasos, por más que viajen, siempre guardan un hilo invisible hacia la tierra de la que vengo.

En una ocasión, viajando en coche con mis hijos hacia el pueblo, sonó la canción por casualidad. Mi hija, que no conocía a Labordeta, preguntó: «Papá, ¿por qué canta como si conociera nuestro pueblo?». No supe responderle bien, pero entendí que había tocado algo profundo: la música tiene esa capacidad de poner palabras donde nosotros no sabemos. Escucharla me obligó a detenerme y a reconocer algo que durante años había evitado admitir: que quizá fui yo, y no ella, quien tardó demasiado en entenderlo. Que volver a casa no es un retroceso, sino un acto de reconciliación con uno mismo; un reencuentro con lo que fuimos y con lo que, en el fondo, seguimos siendo. Y también una forma de ofrecer a nuestros hijos aquello que nosotros mismos perdimos en el camino.

No siempre es posible regresar físicamente, porque la vida no siempre permite movimientos tan simples. Pero sí lo es recuperar el sentido de lo esencial. Quizá el futuro no esté solo en las luces de la ciudad, sino también en la calma que dejamos atrás. Tal vez volver a casa sea, simplemente, recordar quiénes somos cuando el ruido se apaga. Y quizá, algún día, cuando nuestros hijos crezcan, también ellos escuchen una canción que les hable del lugar del que vienen. Y entonces, como nos pasó a nosotros, comprenderán que a veces el viaje más importante no es irse, sino saber volver.