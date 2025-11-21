Brillar sin pedir perdón

Vivimos en una época curiosa: todos te animan a «ser tú mismo», pero con letra pequeña.

El contrato no escrito dice algo así como: «Sé auténtico... siempre que encajes, caigas bien y no incomodes a nadie».

Y ahí vamos muchos, con un máster en camaleonismo profesional.

Cambiamos de personalidad según el jefe, el grupo o el algoritmo de LinkedIn.

Por la mañana somos entusiastas, por la tarde prudentes y por la noche influencers motivacionales.

El resultado: acabas trabajando como actor secundario en tu propia vida, recitando frases que no piensas para no parecer «demasiado tú».

La verdad incómoda: no le vas a gustar a todo el mundo

Y, sinceramente, es lo mejor que te puede pasar.

Tu valor no está en ser más neutro que una pared ni más complaciente que un «sí» automático.

Está en aportar algo distinto, en mejorar la vida de otros con tu manera de hacer las cosas.

Ese «algo» que te diferencia –y que a veces molesta– es justo lo que te hace brillar.

Lo contrario –adaptarte siempre a lo que otros esperan– es como ir a una entrevista disfrazado de lo que crees que buscan.

Puede que te contraten, sí... pero habrás fichado como suplente de ti mismo.

Los datos lo confirman: en España aún se premia más el encaje que la autenticidad.

El informe InfoJobs-Esade 2023 señala que más del 60% de los profesionales ocultan rasgos de su personalidad en el trabajo por miedo a no encajar.

El barómetro del centro Reina Sofía 2022 indica que siete de cada diez jóvenes sienten presión para mostrar en redes una imagen distinta a la real.

Y la encuesta Adecco 2024 lo remata con ironía: la autenticidad es una de las tres competencias más valoradas por los reclutadores. Es decir, se pide autenticidad... mientras todos fingen. Una contradicción tan española como pedir naturalidad con un PowerPoint de 200 diapositivas.

Ser uno mismo no es un lema de taza, es un acto de resistencia.

En un entorno donde la comparación constante y la mediocridad institucionalizada apagan luces ajenas, hay que aprender a blindarse.

Eso implica tomar decisiones incómodas: alejarse de personas, entornos o empresas que solo te valoran cuando eres su copia barata.

Brillar no es creerse mejor, es no pedir perdón por ser distinto.

Y eso, en un país donde el «qué dirán» sigue pesando más que la lógica, es casi un gesto revolucionario.

Si tu luz molesta, recuerda: quizás es porque ilumina las sombras de otros.

Hay quien no soporta el brillo ajeno porque les recuerda lo que renunciaron a ser.

Pero no estás aquí para esconderte bajo un fluorescente colectivo.

Ser auténtico no significa no evolucionar; significa no traicionarte mientras creces.

Aprender a defender tu forma de pensar sin aplastar la de los demás.

Saber cuándo adaptarte y cuándo plantarte.

Y, sobre todo, entender que no necesitas gustar a todo el mundo para ser valioso.

La autenticidad no es arrogancia, es coherencia.

Y la coherencia, en tiempos de apariencias, se ha convertido en un lujo.

Brillar con luz propia no consiste en eclipsar a nadie, sino en no apagar tu luz por miedo al reflejo.

La próxima vez que alguien te diga «baja el tono», «sé más discreto» o «aquí las cosas se hacen así», sonríe: acabas de confirmar que tu luz funciona.

Porque brillar no va de destacar más que los demás, sino de no esconder quién eres.

Y en un mundo que premia las máscaras, los pocos que se atreven a ser auténticos se convierten en faros.

De los que no solo alumbran, sino que también señalan el camino a los que aún no se atreven a encender su propia luz. n