Dentro del llamado «género negro», tan en boga en los últimos años y en todos los soportes (libro, cine, series, teatro...) pueden contemplarse varios registros. Si de ficción hablamos, abarcarían desde la novela-enigma al thriller, pasando por la «novela forense», el relato de terror con tintes sobrenaturales o la novela psicológica con fondo criminal. Si abandonamos la ficción y pretendemos exponer la estricta realidad de las actividades criminales de un período concreto, en una sociedad determinada, igualmente se podrá contar con los recursos de la novela, tal como magistralmente hizo Truman Capote en A sangre fría partiendo de un crimen real y vertiendo toda clase de materiales que realmente sucedieron, pero narrándolos conforme al gusto de un lector de ficción. Finalmente, dispondríamos de un género próximo al ensayo, consistente en la recopilación de datos, pruebas, documentos, expedientes, investigaciones, declaraciones, careos, informes forenses y sumarios judiciales para ofrecer al lector una «crónica negra» de lo que (generalmente, por desgracia) ocurrió.

Tal es el camino elegido por Francisco J. Martínez García en Crímenes decimonónicos en las áreas de influencia territorial de Ateca, Calatayud, Cariñena y Daroca, volumen singular, extraordinario trabajo publicado por la Institución Fernando el Católico.

En sus páginas, el autor nos invita a conocer cómo y por qué se cometieron en el siglo XIX los numerosos crímenes que ha conseguido inventariar buceando en fuentes y archivos. Cometidos, todos ellos (237) en más de un centenar de poblaciones de esa especie de cuadrilátero geográfico del título, muchas de ellas muy pequeñas, pero con características y administraciones comunes. Martínez García aporta conocimientos y datos tan sorprendentes como imprescindibles para profundizar en esa centuria, el XIX, desde el punto de vista criminal (pero también social): identidad de los criminales, edades, profesiones...; identidad, ocupación y edad de sus víctimas, hombres, mujeres, niños...; motivo o razón de los ataques con resultado de muerte: celos, lindes, riñas, herencias...; marco judicial: tribunales, jueces, condenas...; nombres de los verdugos y fórmulas de las ejecuciones sumarias...

Un material soberbio, paciente y rigurosamente recopilado por una mano científica, capaz de trasladar a los lectores, con amenidad y claridad, una zona oscura de nuestro pasado que no debemos ignorar. Una brillante y necesaria investigación.