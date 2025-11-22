La larga caminata

Ha sido una larga espera. Hay novelas que uno lee de joven y sueña con que se lleven algún día al cine. Y si la novela en cuestión la ha escrito Stephen King, bueno, se puede decir que estás de suerte. Lo más probable es que antes o después alguien la adapte. El escritor de Maine ha sido siempre de los autores más prolíficos publicando novelas y libros de relatos, pero también de los más adaptados a la pantalla grande o pequeña, y con muy buenos resultados en muchos casos. Curiosamente, La larga marcha, la primera novela que escribió según ha contado, en su primer año de universidad, en el año 1967, todavía no había sido llevada al cine.

No fue la primera novela que publicó, claro. Esa fue Carrie, en 1974. Pero años después, cuando iría alternando la publicación de novelas con su nombre y otras con el seudónimo de Richard Bachman (ya que tenía el cajón lleno de novelas y la industria editorial le exigía publicar solamente una al año, dos como mucho), la publicaría con dicho seudónimo en el año 1979. De todas las novelas publicadas como Richard Bachman, La larga marcha es mi favorita. Y deseaba que se llevara al cine, ya digo, aunque era consciente de que era una obra muy difícil de adaptar.

Y como los amantes de las adaptaciones cinematográficas tenemos una paciencia infinita, esta semana, por fin, como premio ha llegado La larga marcha a la cartelera. King está en racha, y estrenan adaptaciones suyas un fin de semana sí y al siguiente también. Ha sido dirigida por Francis Lawrence, director de Los juegos del hambre (franquicia distópica que guarda muchas similitudes con La larga marcha, por cierto), y del guión se ha encargado JT Mollner, que escribió y dirigió la sobresaliente Strange Darling (cómo me gusta esa película, madre mía), así que se puede decir que el proyecto ha caído en las manos adecuadas.

La película es tan cruda y desgarradora como el libro, pero hay algunos cambios. En la novela los participantes son cien jóvenes; en la cinta son cincuenta (hay que aligerar la trama de alguna manera). Y el desenlace cambia por completo, tal vez para sorprender a los muchos lectores de la novela. Los dos protagonistas, los jóvenes Cooper Hoffman y David Jonsson, bordan sus papeles, y Mark Hamill, como el temido Comandante, redondea su año King tras participar en la sensacional La vida de Chuck.