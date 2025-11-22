El León de Graus y su rugido que atraviesa los siglos

Cuando Joaquín Costa firmó su manifiesto en Barbastro el 13 noviembre de 1898, pocos podían imaginar que sus palabras seguirían resonando más de un siglo después en los pueblos vacíos de Aragón. Costa alertaba sobre el atraso rural, la necesidad de educación y productividad agrícola. Hoy, los mismos problemas reaparecen en muchas comarcas despobladas donde miles de hectáreas esperan un relevo generacional y oportunidades para los jóvenes, esa continuidad histórica demuestra que la urgencia que proclamaba no era solo de su tiempo: sigue vigente, aunque con nuevas formas y problemas.

Su texto, conocido como Mensaje de la Cámara Agrícola del Alto Aragón, es un documento clave de la llamada regeneración española que analiza con rigor las causas del atraso social, económico y político del país y propone soluciones estructurales. Costa entendía que la vía superficial de elecciones y cambios parciales no bastaría para recuperar la capacidad de autogobierno y el bienestar de la nación. La transformación debía ser integral y profunda.

Uno de los puntos centrales del manifiesto es la combinación de educación y productividad agrícola, resumida en la fórmula «escuela y despensa». Él sostenía que la instrucción debía ir de la mano de mejoras materiales: sin educación no hay progreso duradero, y sin condiciones económicas mínimas, la enseñanza no produce frutos. La propuesta incluía mejoras en la irrigación, la distribución de la tierra, la formación de los campesinos y la modernización de la producción agrícola.

Costa también denunciaba el caciquismo y las limitaciones del sistema político de la Restauración, criticando la falta de representatividad efectiva. No se trataba de rechazar el sistema democrático como puede parecer, sino de señalar que mientras no se transformase de manera profunda la estructura social y económica, cualquier alternancia formal en el poder sería insuficiente. Su mirada combinaba lo local y lo nacional: Aragón, con su tejido agrícola y su estructura social particular, era un laboratorio de observación desde el cual se proyectaba un programa aplicable a toda España.

La relevancia del manifiesto para Aragón es total. La región con su pasado rural, sus dificultades de comunicación y su dispersión de la propiedad, ofrecía un escenario donde la educación y la producción podían actuar como motores de cambio. El documento refleja un conocimiento profundo de la realidad aragonesa y propone un modelo de intervención que conecta lo local con lo nacional, lo concreto con lo estructural.

Hoy muchas de las preocupaciones de Costa conservan su vigencia por desgracia. Por ejemplo, en septiembre se publicó que 209 municipios de Aragón tienen menos de 100 habitantes, lo que representa cerca del 28,6 % del total. Este dato evidencia que la despoblación rural sigue siendo uno de los retos más graves del territorio aragonés. Al mismo tiempo, el gobierno autonómico ha anunciado ayudas por 18 millones de euros para jóvenes que se incorporen al sector agrario y modernicen sus explotaciones, en un plan que cubre hasta 2027. Estas dos realidades del presente, abandono demográfico y apuesta por el relevo generacional en el campo, resuenan directamente con la visión de Costa... unir formación, recursos y producción.

Sin embargo las políticas actuales presentan muchas limitaciones. Muchas hectáreas permanecen abandonadas, la conectividad rural en todos sentidos sigue siendo insuficiente y los proyectos de modernización todavía no logran una estrategia verdaderamente integral. La visión de Costa de unir formación y recursos, de asegurar una productividad mientras se educa al ciudadano, sigue siendo un desafío pendiente.

El manifiesto de Joaquín Costa no es un simple documento del pasado; es un rugido que atraviesa los siglos. El León de Graus no solo denunció los males de su tiempo, sino que lanzó un desafío que sigue vigente: Aragón y España solo renacerán si combinamos conocimiento, acción y coraje. Hoy frente a pueblos vacíos y tierras olvidadas, sus palabras nos incitan a no mirar atrás con nostalgia, sino a tomar las riendas, educar, producir y transformar. Cada hectárea que revive, cada joven que se forma y cada proyecto que florece es un acto de esperanza, un eco del espíritu que Costa encendió hace más de un siglo. Su legado nos recuerda que la grandeza no está solo en su historia, sino en la valentía de quienes la reconstruyen.